Retelit: Asterion lancia Opa e il titolo vola in Borsa

Il fondo spagnolo ha lanciato un Opa da 2,85 euro per azione che punta al delisting del titolo Retelit – L’operazione è condizionata dal Golden Power e dal giudizio del Governo – Il titolo vola sopra il prezzo di Opa

Giornata di opa e di forti rialzi a Piazza Affari, oltre all’opa assicurativa di Generali su Cattolica, importanti novità potrebbero arrivare per il settore delle telecomunicazioni. Al centro dell’attenzione, stavolta c’è Retelit che, dopo aver faticato a fare prezzo, ingrana la quinta e a metà mattinata guadagna il 12,57% 2,91 euro dopo aver toccato un massimo pari a 2,96 euro per azione.

Alla base del rally c’è l’opa lanciata dal fondo spagnolo Asterion che, tramite Marbles, ha promosso un’offerta volontaria sull’intero capitale di Retelit, escluso il 28,748% già detenuto da Marbles attraverso la controllata Fiber 4.0. Condizione principale dell’offerta è quella di raggiungere almeno il 66,67% del capitale della società di tlc italiana, ma il fondo si riserva di rinunciare parzialmente alla soglia minima purché raggiunga almeno il 50% del capitale sociale più una azione. L’obiettivo è dunque quello di arrivare al 100% del capitale sociale di Retelit e al conseguente delisting delle azioni da Borsa italiana.

Il prezzo stabilito è pari a 2,85 euro per azione, con un premio del 10,7% rispetto al prezzo ufficiale per azione rilevato al 28 maggio e un premio del 30,3% rispetto alla media, ponderata per i volumi scambiati, dei prezzi ufficiali nei dodici mesi precedenti. Il controvalore massimo è di 333,6 milioni di euro. L’opa punta al delisting di Retelit ed è subordinata, tra le altre cose, alla cosiddetta condizione “golden power” e per questo Asterion depositerà la relativa domanda di autorizzazione alla presidenza del Consiglio dei ministri. Sarà dunque il governo guidato da Mario Draghi ad avere l’ultima parola sull’operazione.

Attraverso una nota, Asterion fa sapere che Retelit rappresenta “un’opportunità strategica senza pari per entrare nel mercato italiano delle telecomunicazioni con una piattaforma digitale indipendente in crescita” e per questo dopo la chiusura dell’opa “si propone di sostenere pienamente il piano industriale e i piani di sviluppo attuali di Retelit” e “a contribuire alla crescita dell’emittente facendo leva sulla propria esperienza nel settore delle comunicazioni e a lavorare con il management di Retelit allo scopo di raggiungere taluni degli obiettivi di crescita previsti dalla strategia dell’emittente resa nota al pubblico”. In futuro, infine, Asterion “non esclude la possibilità di valutare la realizzazione di operazioni straordinarie e/o di riorganizzazioni societarie” ulteriori rispetto alla possibile fusione di Retelit “e di business che si ritenessero opportune”.

Il periodo di adesione all’offerta verrà concordato con Borsa Italiana e avrà una durata compresa tra un minimo di quindici e un massimo di quaranta giorni di borsa aperta (salvo proroga).