Rete Tim, Cdp presenterà un’offerta con il fondo Macquarie alternativa a quella di Kkr: domani Cda straordinario

Consiglio d’amministrazione straordinario domani per la Cdp che si appresta a lanciare all’inizio della prossima settimana un’offerta con il fondo Macquarie per l’acquisto della rete di Tim

La Cassa depositi e prestiti (Cdp) ha convocato per domenica 5 marzo una riunione straordinaria del suo consiglio d’amministrazione per presentare un’offerta per l’acquisto della rete Tim. L’offerta sarà lanciata all’inizio della prossima settimana insieme al fondo australiano Macquarie.

Sfuma invece la possibilità di un’offerta congiunta tra Cdp e Kkr. Dopo giorni di consultazioni e analisi congiunte, di cui il Mef è sempre stato al corrente, Cdp ha dovuto constatare che ad oggi non esistono le condizioni per un’offerta condivisa con il fondo americano che rischierebbe di incagliarsi sui paletti dell’Antitrust europeo.

Dunque ognuno per l sua strada e settimana ventura Tim si troverà due offerte alternative per l’acquisto della sua rete. Vincerà il migliore, con l’occhio ai valori economici delle due offerte ma anche alle ricadute sociali e alla difesa dell’occupazione. Si vedrà, ma forse la telenovela della Rete Tim ha imboccato la volata finale.