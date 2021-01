Rete elettrica, Terna-Carabinieri: accordo per la sicurezza

La società che gestisce la rete di trasmissione fornirà 675 dispositivi ai reparti dell’Arma coinvolti nel monitoraggio delle infrastrutture elettriche strategiche

Terna e i Carabinieri hanno firmato un accordo di collaborazione per tutelare la sicurezza della rete elettrica nazionale. In base all’intesa, la società che gestisce la rete di trasmissione fornirà altri 675 dispositivi ai reparti dell’Arma coinvolti nel monitoraggio delle infrastrutture elettriche strategiche per il Paese. L’obiettivo è “prevenire, gestire e contrastare eventi di allarme relativi alle infrastrutture critiche del gestore della rete elettrica nazionale, migliorando così la capacità di tempestivo intervento”, scrive Terna in una nota.

Le azioni a tutela del sistema elettrico nazionale sono di vario tipo: si va dalla “geolocalizzazione delle stazioni di Terna con le attività degli apparati sul campo” alla “comunicazione in tempo reale tra Terna e le unità dei Carabinieri”, passando per “la trasmissione di immagini tra le parti finalizzata al controllo, in diretta, dei siti sorvegliati”.

Il protocollo d’intesa, “costituisce un’importante evoluzione del sistema Odino (Operational Device for Information, Networking and Observation) realizzato nel 2015 da Terna in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri”, prosegue la nota.

L’accordo è stato firmato giovedì 7 gennaio alla presenza del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, il generale Giovanni Nistri, e dell’amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma.