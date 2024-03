Renzo Rosso investe in Villa Brasini Group, le cliniche estetiche dei vip

Red Circle Investment, gestita da Arianna Alessi, manager e moglie di Rosso, ha rilevato il 51% della società famosa per essere la preferita dalla celebrità. Villa Brasini Group ha un fatturato di 2 milioni di euro e punta così a crescere ulteriormente. A Rosso il Premio Speciale Film Impresa-Unindustria per la sua creatività nella realizzazione della campagna M.A.D.E.

Nuova sfida per Renzo Rosso. Dopo aver chiuso l’avventura (e il contenzioso) con Masi Agricola, azienda vitivinicola leader nella produzione di Amarone della Valpolicella, il patron di Diesel, secondo MF-Milano Finanza, ha rilevato il 51% di Villa Brasini Group, le cliniche estetiche dei vip. L’operazione è avvenuta attraverso la Red Circle Investment, il suo veicolo per gli investimenti privati gestito dalla moglie manager, Arianna Alessi.

Fondata dagli imprenditori Diletta Siniscalchi Minna e Riccardo Scifo, Villa Brasini Group è una società gestisce una rete di cliniche specializzate in medicina estetica, chirurgia plastica, laserterapia, tricologia e nutrizione.

Villa Brasini Group: business da 2 milioni di euro

Villa Brasini Group ha chiuso il 2022 con un fatturato di circa 2 milioni di euro. La società gestisce una serie di centri situati in città chiave come Roma, Milano, Napoli, Forte dei Marmi e Montecarlo. La clinica è diventata rapidamente famosa tra i vip italiani. Celebrità nazionali e internazionali, inclusi nomi come Chiara Ferragni, Ilary Blasi, Belen Rodriguez, Melissa Satta e Drew Barrymore, la scelgono per trattamenti rassodanti basati su una tecnologia a energia elettromagnetica approvata dalla FDA americana, che promette di rivoluzionare le tecniche di rimodellamento corporeo.

Villa Brasini è stata al centro dell’attenzione pubblica lo scorso luglio per un accordo controverso con la Regione Lazio. L’accordo ha concesso ai dipendenti della regione sconti speciali per trattamenti di bellezza come lifting, botox e filler, con agevolazioni fino al 20% su vari interventi estetici.

Villa Brasini Group, con Renzo Rosso punta in alto

Con Renzo Rosso alla guida, è probabile che Villa Brasini possa espandersi ulteriormente sia geograficamente che in termini di clientela. Questo potrebbe avvenire anche grazie alla rete di contatti dell’imprenditore nel mondo della moda e del jet set, aprendo nuove opportunità per la clinica.

Renzo Rosso ha già investito nel settore della bellezza in passato. Lo scorso agosto, insieme ad altre importanti famiglie imprenditoriali come Marzotto, Veronesi e Branca, ha investito in Regi, un rinomato gruppo cremonese specializzato nello sviluppo e nella produzione di prodotti per il make-up. L’accordo è stato facilitato tramite Tec Beauty, un veicolo di investimento creato nell’ambito dell’iniziativa di club deal promossa dal management di The Equity Club e Mediobanca.

A Rosso il Premio Speciale Film Impresa-Unindustria

Renzo Rosso è stato premiato con il Premio Speciale Film Impresa-Unindustria per la sua creatività nella realizzazione della campagna M.A.D.E. – Made in Italy, Made Perfectly. Questo riconoscimento è stato consegnato durante la seconda edizione del Premio Film Impresa, promosso da Unindustria con il sostegno di Confindustria, che celebra i documentari sull’impresa italiana, evidenziando le storie e le origini della produzione industriale nel paese.

La campagna M.A.D.E., nata con l’obiettivo di valorizzare coloro che hanno contribuito alla reputazione italiana nel settore della moda con la loro ingegnosità e abilità artigianale, offre un viaggio emozionante all’interno delle aziende dei fornitori di Otb, rappresentando l’anima dell’eccellenza artigianale italiana. Attraverso coinvolgenti video e testimonianze dirette delle figure chiave, dalla fondazione agli artigiani, la campagna rivela le affascinanti storie di manualità, artigianalità, dedizione ed eccellenza che caratterizzano questa filiera del lusso unica al mondo.

Ultimo aggiornamento ore 15,24