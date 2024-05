Regno Unito al voto anticipato, il premier Rishi Sunak convoca le elezioni il 4 luglio: ecco perché

Dopo settimane di attesa il primo ministro Tory britannico Rishi Sunak ha convocato a sorpresa le elezioni anticipate nel Regno Unito, nonostante il vantaggio nei sondaggi del laburista Keir Starmer

Il primo ministro Rishi Sunak ha fissato le elezioni del Regno Unito per il 4 luglio. Questo annuncio è stato un vero colpo di scena, poiché Sunak aveva tempo fino a gennaio del 2025 per fissare una data, e tutti si aspettavano che le elezioni sarebbero state annunciate tra ottobre e novembre, considerando anche il divario di 20 punti a favore del partito laburista nei sondaggi. Molti, infatti, vedono il leader laburista Keir Starmer come il prossimo primo ministro dopo 14 anni di governo conservatore. Starmer ha rivitalizzato il suo partito promettendo di non aumentare le tasse e adottando una politica estera occidentale. Ma Sunak è pronto a sfidare le previsioni, puntando su una possibile rimonta all’ultimo minuto che sarebbe alquanto sorprendente. L’obiettivo più realistico per i conservatori è impedire ai laburisti di ottenere una maggioranza assoluta, il che sarebbe quasi una sconfitta nel sistema politico britannico.

Regno Unito, Sunak convoca le elezioni anticipate: ecco perché

Sotto una pioggia battente di fronte al numero 10 di Downing Street, Sunak ha annunciato che i cittadini britannici saranno chiamati alle urne sei mesi prima della scadenza naturale della legislatura. Nel suo discorso alla nazione, il premier conservatore ha promesso di “lottare per ogni voto” e ha sottolineato l’importanza della scelta per il futuro del Regno Unito, esortando a continuare sui progressi fatti piuttosto che rischiare di tornare al punto di partenza senza un chiaro piano in mente.

Non sembra una mossa logica a prima vista, ma è probabile che Sunak e il suo team abbiano valutato che non ci sia più tempo per fare di meglio. Dopo aver contribuito al ripristino dell’economia post-Brexit, il premier britannico vuole sfruttare le previsioni economiche più rosee (non sapendo come potrebbe evolversi la situazione in futuro) e mostrare fermezza sull’immigrazione, un tema caldissimo per gli elettori, specialmente quando è probabile che gli sbarchi (in arrivo dalla Manica) aumentino durante l’estate.

Inoltre, luglio potrebbe essere strategico per i Tories. In quella settimana in Scozia, dove i conservatori non vanno per la maggiore, molte persone potrebbero essere in vacanza e meno inclini a votare. Allo stesso modo, il festival musicale di Glastonbury, notoriamente poco favorevole ai Tories, si svolge proprio in quei giorni. Di conseguenza, anticipare le elezioni potrebbe ridurre i danni di una sconfitta elettorale che sembra inevitabile contro Starmer e il Labour.

Oramai la decisione è stata presa e il primo ministro britannico l’ha comunicata anche a re Carlo III, seguendo la tradizione. La domanda ora è se Sunak riuscirà a persuadere gli elettori che è meglio non cambiare direzione ora che il Regno Unito è di nuovo sulla via della ripresa o se invece opteranno per un nuovo corso guidato dal partito laburista.