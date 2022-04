Regina Elisabetta: eventi e aste a Londra per celebrare il Giubileo di platino

Il Giubileo di platino di Sua Maestà la Regina a giugno rappresenta un momento culturale importante per celebrare i suoi 70 anni sul trono. Sotheby’s propone un’asta di ritratti delle sette regine d’Inghilterra

Oltre ad essere partner d’onore di The Platinum Jubilee Pageant, Sotheby’s presenterà un programma di un mese di mostre ed eventi che segnano questa gioiosa pietra miliare nazionale, che integrerà le nostre tradizionali aste di tendoni d’arte quest’estate. Coprendo le arti visive, performative, letterarie e culinarie e fornendo una piattaforma per la prossima generazione di artisti, la stagione del Giubileo mostrerà l’ampiezza, la diversità e l’eccellenza della creatività britannica. Le gallerie saranno occupate da mostre appositamente curate di ritratti reali, gioielli rari aristocratici e importanti manoscritti, comprese opere prestate da prestigiose collezioni private dal 28 maggio al 15 giugno. Accanto alle mostre, i visitatori saranno accolti in un ricco programma di conferenze, dibattiti e spettacoli musicali e drammatici. Questi saranno incentrati sui temi delle arti e della creatività, della storia e della gioventù e del futuro. In concomitanza con il Giubileo, il 29 giugno Sotheby’s terrà anche “British Art: The Jubilee Auction”, una vendita dedicata al meglio dell’arte britannica, dagli antichi maestri, attraverso i giganti del 20° secolo ad alcuni dei più grandi artisti viventi ancora oggi lavoro. Come parte del sostegno di Sotheby’s al Platinum Jubilee Pageant, la vendita includerà una nuova opera unica di The Queen donata da Chris Levine, i cui proventi andranno a beneficio del Pageant. Ulteriori dettagli sui momenti salienti dell’asta saranno annunciati a tempo debito.

Negli ultimi 500 anni, la ritrattistica reale è stata una tradizione di lunga data, consentendo ai monarchi di presentare l’immagine che volevano che i loro sudditi percepire. Ogni ritratto accattivante racconta la storia del soggetto, mentre anche fornendo una panoramica del rapporto tra artisti e mecenati. Questa mostra di ritratti prestati da importanti dimore di campagna in tutto il Regno Unito presenterà le sembianze dei Tudor più grandi della vita, la dinastia che per prima portò questa arte dell’immagine al prima – fino alle moderne rappresentazioni dei reali di oggi. La mostra presenterà i ritratti di ciascuna delle sette regine regnante della Gran Bretagna, guidato dall’iconico Armada Portrait of Elizabeth I, on prestito dalla collezione dell’Abbazia di Woburn.

Armada Portrait © From the Woburn Abbey Collection

Il famoso dipinto commemora il momento più decisivo del regno di Elisabetta I, il fallita invasione dell’Inghilterra da parte dell’Armata spagnola nel 1588. Collezione privata completo di tre versioni dipinte in quello stesso anno, il dipinto racchiude le aspirazioni del nazione in un momento spartiacque nella storia, diffondendo anche con cura uno spettacolo maestoso di potenza e maestà femminile. La famosa collezione dell’Abbazia di Woburn è una delle più belle in privato mani – tra cui capolavori di Rubens, Van Dyck, Canaletto, Reynolds, Gainsborough e Rembrandt.

Andy Warhol, Reigning Queens, 1985

© Private Collection

Dalla regina Elisabetta I, alla sua omonima regina Elisabetta II, è un ritratto riccamente colorato di Andy Warhol degli anni ’80 che è in parti uguali affascinante e imponente; perfettamente rappresentando il età globale e “celebrità” in cui ha regnato. L’immagine di partenza dell’opera è quella ufficiale ritratto fotografico realizzato durante il Giubileo d’argento della regina un decennio prima, reinterpretato in modo intenso tavolozza vibrante dell’artista come parte di una serie intitolata “Reigning Queens”.