Reckitt Benckiser, un progetto di sostenibilità in 5 punti

RB Hygiene Home Italia presenta il progetto di sostenibilità #GreeneRB, articolato in cinque direttrici che guideranno la società verso un business sempre più responsabile.

Reckitt Benckiser – leader mondiale nella produzione di beni di largo consumo nei settori della salute, igiene e pulizia della casa – presenta oggi, in una conferenza stampa a Milano, #GreeneRB, il progetto che ha l’obiettivo di ridurre il proprio impatto ambientale e di sviluppare un modello di business sostenibile.

RB, in linea con i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, ha intrapreso un percorso di responsabilità sociale al fine di ridurre il proprio impatto ambientale e creare un mondo più pulito. È in questo quadro che si inserisce il progetto #GreeneRB di RB Hygiene & Home Italia, che si pone l’obiettivo di intraprendere scelte di business che abbiano una ricaduta positiva sulla società e sull’ambiente.

Uso responsabile della risorsa idrica, nuova progettazione dei packaging con un minore utilizzo di plastica, avanzata formulazione dei prodotti, mobilità a ridotto impatto ambientale e riduzione di consumi energetici e di materiali: sono queste le direttrici del piano che vedrà impegnata RB Hygiene & Home Italia.

“Siamo orgogliosi di essere parte di un Gruppo che sta facendo della sostenibilità un valore centrale e strategico. Vogliamo preservare le risorse del Pianeta attraverso azioni concrete che riducano il nostro impatto ambientale. Come RB Hygiene Home Italia vogliamo fare ovviamente la nostra parte, nel territorio in cui operiamo.” – ha commentato Enrico Marchelli, Regional Director Italia, Grecia e Israele RB Hygiene Home – “Abbiamo avviato un progetto #GreeneRB in grado di coinvolgere tutti, partendo dalla nostra popolazione aziendale fino ad arrivare ai nostri partner e stakeholder esterni. In questo percorso cinque pilastri della sostenibilità, difesa dell’acqua, prodotti, mobilità e uffici sostenibili, e partner per l’ambiente ci guideranno nel compiere azioni concrete in questo percorso che ci porterà ad essere sempre più green e sostenibili”.

I 5 PILLAR DI #GREENERB

A difesa dell’acqua: RB è sensibile a un uso consapevole delle risorse. A questo riguardo, la Società si impegna attivamente per ridurre i consumi di acqua nella quotidianità, promuovere la cultura del risparmio di acqua anche al di fuori dell’azienda, tra i consumatori italiani. RB si è inoltre posta l’obiettivo di ridurre del 35% il consumo di acqua nella produzione a livello globale entro il 2025. Il progetto prevede diverse attività di sensibilizzazione riguardo l’uso consapevole di una risorsa così preziosa, rivolte sia ai dipendenti, sia ai consumatori finali.

Prodotti sostenibili: un’ulteriore sfida è rappresentata dalla realizzazione di prodotti sostenibili, a ridotto impatto ambientale. L’obiettivo è sfidante: entro il 2025, RB si impegna a rendere totalmente riciclabile e riutilizzabile la plastica dei flaconi dei propri prodotti, includendo almeno il 25% di plastica riciclata al loro interno. L’azienda si impegna a creare una cultura della sostenibilità attraverso azioni concrete che permetteranno a tutto l’ecosistema RB di ridurre l’impatto ambientale: dalla riciclabilità delle confezioni attraverso l’impiego di etichette perforate, all’eliminazione della plastica nera nei pack; dalla modifica del packaging da PE a PET, dove possibile, all’aumento dell’offerta dei doy pack come alternativa ai trigger refill, ai flaconi e ai barattoli.

Ufficio sostenibile: #GreeneRB è un progetto a 360° che coinvolge direttamente anche tutti i dipendenti. RB Italia ha avviato un programma che prevede campagne di comunicazione interna, workshop, attività e momenti di confronto per sensibilizzare la popolazione aziendale. Inoltre, anche gli uffici stanno subendo una trasformazione in termini di sostenibilità: entro il 2019 sarà eliminata il 100% della plastica non riciclabile, e sono previste anche la diminuzione del 15% dell’utilizzo della carta e del consumo energetico. Obiettivi che si sposano con azioni concrete già avviate e che stanno portando ai primi importanti risultati, come l’esclusione totale di bicchieri di plastica e boccioni dell’acqua, rispettivamente sostituiti da bicchieri riciclabili nell’umido e fontanelle collegate alla rete idrica, o ancora dalla sostituzione dei ticket cartacei con la tipologia elettronica paperless.

Partner per l’Ambiente: il progetto si pone anche l’obiettivo di creare un network di valore, stringendo delle partnership con importanti stakeholder. La volontà principale è quella di costruire relazioni capaci da un lato di liberare nuova energia, alimentando un’economia sociale che restituisca valore al territorio e alla società, e dall’altro di dare vita a un movimento positivo e generativo.