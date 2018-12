Racconto della domenica su FIRST Arte: “Il figlio del vento” di Bonalumi

Su FIRST Arte il menù prevede oltre al Racconto della domenica anche la solita carrellata di notizie dal mondo dell’arte e della cultura: dalle mostre internazionali alle aste più importanti.

Torna su FIRST Arte, il magazine di FIRSTonline interamente dedicato al mondo dell’arte e della cultura, come ogni fine settimana il Racconto della domenica. Stavolta l’autore scelto è il 60enne fiorentino Pippo Bonalumi, che racconta con la chiarezza di una fiaba una Toscana contadina che un po’ magica è davvero, con i suoi personaggi semplici ma fuori dal comune, dove ogni evento è degno di essere narrato con la dignità leggendaria dei componimenti bucolici. Il titolo del racconto è “Il figlio di Achille”.

Marika Lion invece ci racconta l’asta per il doppio ritratto di David Hockney “Henry Geldzahler e Christopher Scott”. Nel 1969, il lavoro è stato svelato nella personale di Hockney alla Galleria André Emmerich, dove è stato descritto come “veramente incredibile” e “totalmente ipnotizzante” dal New York Magazine (J. Gruen, “Open Window”, New York Magazine, 12 maggio 1969 , pagina 57). Per scoprire tutte le altre notizie, non resta che andare sul sito di FIRST Arte.