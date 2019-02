Racconto della domenica, mostre e aste su FIRST Arte

Divertentissimo il Racconto della domenica, “Vedove” di Patriza Emilitri Ruspa, che appare oggi su FIRST Arte – Tra le mostre da non perdere quella del Canaletto a Venezia e quella di Antonello da Messina a Milano – Due aste di spicco: quella sui Beatles e quella per i 100 anni del Bauhaus

Il Racconto della domenica di questa volta, selezionato dall’agenzia letteraria Thesis Content per FIRST Arte, è “Vedove” di Patrizia Emilitri Ruspa, ragioniera per dovere e scrittrice per amore di molti libri. Con ironia molto spiccata l’autrice firma un racconto che è tutto una schermaglia tra lingue molto vivaci che non si fermano nemmeno alla soglia dei cancelli dell’aldilà. Un racconto tutt’altro che triste che leggere è un divertimento.

Insieme al Racconto della domenica su FIRST Arte di questo week end si trova, come sempre, una rassegna selettiva delle principali mostre e aste in Italia e nel mondo. Spiccano il MuseoCity di Milano e, sempre nel capoluogo lombardo, la mostra di Antonello da Messina al Palazzo Reale.

Da non perdere la mostra del Canaletto al Palazzo Ducale di Venezia, aperta nei giorni scorsi all’interno dell’Appartamento del Doge, che passa in rassegna i momenti e le opere più signficative di una stagione luminosa come il Settecento veneziano. Ma da non trascurare è anche la mostra che si terrà a maggio in 11 Comuni della Valdelsa per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci.

Tra le aste un posto particolare meritano soprattutto quella di Sotheby’s a Londra per celebrare il 26 e 27 febbraio i cent’anni del Bauhaus e quella sugli oggetti rari dei Beatles, organizzata dai fan della mitica band.