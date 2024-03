Quattro liste in gara per il rinnovo del Cda di Tim all’assemblea del 23 Aprile: ecco chi sono i nuovi candidati

Quattro liste si contendono il rinnovo del board di Tim per l’assemblea del 23 aprile. Tim e Vivendi convocate dal governo il 2 aprile per discutere sul futuro della rete

Tim ha annunciato le nuove liste dei candidati per il rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, in vista dell’importante assemblea del prossimo 23 aprile. Queste liste si aggiungono alla candidatura del Consiglio uscente, che vede la presidente Figari e Pietro Labriola come amministratore delegato. Ma chi sono i nuovi candidati?

Quattro liste in gara per il rinnovo del Cda di Tim

Lista del Fondo Bluebell Capital Partners Limited

La lista del fondo Bluebell è la più recente ad aggiungersi alla competizione. Presenta sei nomi di peso, con a capo Paola Giannotti De Ponti, già membro del consiglio di amministrazione di Tim durante il mandato di Luigi Gubitosi.

•Presidente: Paola Giannotti De Ponti

•Paolo Amato

•Laurence Lafont

•Monica Biagiotti

•Paolo Venturoni

•Eugenio D’Amico

Lista del Fondo Merlyn Partners SCSp

La lista del fondo Merlyn Partners indica Stefano Siragusa come ad e l’ex dirigente di Microsoft Umberto Paolucci come presidente. Questa lista sembra avere l’obiettivo di sfidare il Cda uscente, che propone la conferma di Pietro Labriola come amministratore delegato e Alberta Figari per la presidenza.

•Presidente: Umberto Paolucci

•Amministratore delegato: Stefano Siragusa

•Ersilia Vaudo

•Niccolò Ragnini Kothny

•Ida Claudia Panetta

•Ottavia Orlandoni

•Boris Di Nemšic

•Robert Hackl

•Boulos H.B. Doany

•Barbara Oldani

Lista del Cda uscente

Il Cda uscente, per mantenere il proprio ruolo, propone la conferma di Pietro Labriola come amministratore delegato. Inoltre, lancia Alberta Figari come candidata alla presidenza.

•Presidente: Alberta Figari

•Amministratore delegato: Pietro Labriola

Lista di Asati – Associazione Azionisti Telecom Italia

Asati, dopo aver affrontato alcune critiche per l’assenza di nomine femminili nella lista, ha ridotto il numero di nomi da 8 a 4. Tra questi, spicca la presenza di Francesca Dalla Vecchia come rappresentante femminile.

•Franco Lombardi

•Alberto Brandolese

•Maurizio Matteo Decina

•Francesca Dalla Vecchia

Tim e Vivendi convocate dal governo

Curiosamente, nessuna delle liste sembra intenzionata a bloccare la vendita della rete di Tim, un tema centrale nel dibattito attuale. Questo, nonostante il principale azionista Vivendi, che detiene il 23,75% del capitale, abbia espresso interesse a mantenere la rete in mano all’azienda. Il 2 aprile, il primo azionista francese siederà al tavolo con il governo e i vertici di Tim davanti alla commissione golden power per discutere delle strategie future.