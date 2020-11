Prysmian: 450 milioni per la sostenibilità entro il 2022

Le risorse saranno usate per migliorare la sostenibilità dell’organizzazione e accelerare lo sviluppo di tecnologie in cavo, asset e servizi

Prysmian investirà 450 milioni di euro entro il 2022 per migliorare la sostenibilità della propria organizzazione e accelerare lo sviluppo di tecnologie in cavo, asset e servizi all’avanguardia. Lo ha fatto sapere il gruppo in una nota, sottolineando che la transizione verso fonti di energia rinnovabili è “strettamente connessa alla capacità di trasmettere e trasportare l’energia da un luogo all’altro, dai siti di produzione dell’energia rinnovabile (parchi eolici offshore) ai siti dove l’energia viene consumata (centri urbani)”. L’annuncio è stato dato in occasione del “Sustainability Day” del gruppo.

“In qualità di Public Company crediamo che la sostenibilità debba essere parte del nostro Dna – ha detto Valerio Battista, Ceo di Prysmian – Siamo impegnati a migliorare la sostenibilità lungo l’intera supply chain e in tutta l’organizzazione, anche attraverso lo sviluppo di soluzioni in cavo e fibra ottica per le reti elettriche e di telecomunicazione che sono essenziali nel favorire la transizione verso l’uso di fonti di energia rinnovabili e un’economia decarbonizzata”.

All’inizio del pomeriggio, il titolo in Borsa di Prysmian guadagna il 2,2%, a 26,56 euro, mettendo a segno uno dei migliori rialzi del Ftse Mib.