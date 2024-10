Progetto Rete: aperta la call per il “Voucher Stage” destinato alle imprese per finanziare tirocini di sei mesi

Il progetto “Voucher Stage”, promosso dal ministero per lo Sport e i Giovani, offre 1.000 voucher da 10mila euro ciascuno per finanziare tirocini di sei mesi

È stata pubblicata la call per le imprese italiane interessate a partecipare al progetto “Voucher Stage”, un’iniziativa promossa dal ministero per lo Sport e i Giovani, in collaborazione con Invitalia. Il programma ha l’obiettivo di facilitare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, offrendo opportunità di tirocinio sia in Italia che all’estero.

Cos’è il Progetto Rete?

Il Progetto Rete ha come obiettivo principale quello di potenziare le competenze dei giovani, supportando il loro ingresso nel mercato del lavoro e stimolando la vocazione imprenditoriale. Grazie a questo programma, le imprese possono accedere a 1.000 voucher del valore di 10mila euro ciascuno, destinati a finanziare tirocini di sei mesi.

Voucher Stage: ecco chi può partecipare e come funziona

Le aziende con almeno 30 dipendenti possono candidarsi per ospitare fino a tre stagisti, diplomati e laureati di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Ogni impresa riceverà un voucher di 10mila euro per ogni stagista al termine del tirocinio della durata di sei mesi. È importante notare che le imprese possono scegliere di co-finanziare lo stage, il che potrebbe aumentare le probabilità di ottenere il voucher.

La dotazione finanziaria totale dell’iniziativa è di 10 milioni di euro, con una riserva del 50% per le esperienze di stage all’estero. Le domande possono essere presentate sulla piattaforma dedicata entro l’8 novembre 2024. Non sarà preso in considerazione l’ordine di presentazione delle domande, garantendo così un processo equo per tutte le imprese interessate.