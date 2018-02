ProFamily (gruppo Banco Bpm): Dorenti nuovo Ad e Dg

La nomina, da parte del cda, ha efficacia immediata – Contestualmente, Massimiliano Becheroni si è dimesso dalla carica di amministratore delegato, rimanendo all’interno della società come consigliere.

Massimo Maria Dorenti è il nuovo amministratore delegato e direttore generale di Profamily, la società di credito al consumo del gruppo Banco Bpm. La nomina, da parte del cda, ha efficacia immediata. Dorenti era già condirettore generale di Profamily.

Contestualmente, Massimiliano Becheroni si è dimesso dalla carica di amministratore delegato, rimanendo all’interno della società come consigliere.

Il Cda di Profamily, anche a nome della capogruppo, ringrazia Becheroni “del lavoro svolto in questi anni con un sincero apprezzamento per le qualità professionali e le doti umane dimostrate, nonché per l’importante contributo dato alla nascita della Società e al suo sviluppo su tutto il territorio nazionale”.