Prima Assicurazioni: Goldman Sachs e Blackstone investono 100 milioni

La startup italiana delle assicurazioni online, fondata da Alberto Genovese (ex founder di Facile.it) utilizzerà il nuovo capitale per integrare il piano di crescita, focalizzato sulle nuove tecnologie.

La banca d’affari statunitense e alcuni fondi che fanno capo a Blackstone Group hanno annunciato un maxi investimento in Prima Assicurazioni, startup italiana dell’assicurazione online, specializzata in polizze auto e che in soli tre anni dalla sua fondazione vanta un portafoglio di 250.000 clienti e una partnership pluriennale con la tedesca Munich RE, il più grande riassicuratore al mondo. I due azionisti di maggioranza, il fondatore Alberto Genovese (CEO di Prima e precedentemente founder di Facile.it nel 2008), insieme al socio Teodoro D’Ambrosio, mantengono la maggioranza, anche se i due nuovi soci avranno posti nel Cda della società. Il capitale immesso andrà ad alimentare il piano di crescita di Prima, che è focalizzato sull’investimento in nuove tecnologie, l’assunzione di manager e staff di talento e su attività di marketing e comunicazione.

“Prima Assicurazioni ha saputo posizionarsi rapidamente come uno degli operatori leader nel mercato delle polizze auto online, creando immenso valore per i propri clienti”, ha commentato Christian Resch, Managing Director di Golman Sachs. “Siamo pronti a supportare il management di Prima nel dare continuità a questo formidabile percorso crescita”. Qasim Abbas, Senior Managing Director di Blackstone Tactical Opportunities, ha invece dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver investito in Prima. È un’azienda eccezionale con un ottimo posizionamento di mercato ed un altissimo potenziale di crescita. Non vediamo l’ora di essere a fianco del team di Prima nel raggiungimento dei futuri traguardi.”

Nella nota diramata dalla società è intervenuto anche Andreas Moser, CEO di Munich RE Italia: “L’ingresso di due azionisti come Goldman Sachs e Blackstone è il massimo riconoscimento per una realtà di successo su cui noi abbiamo scommesso, come partner industriali, sin dalla nascita nel 2015”. “Siamo arrivati ad essere uno dei principali player dell’assicurazione – ha invece detto il CEO Alberto Genovese – online grazie ad un team di persone eccezionali e all’uso delle tecnologie più innovative, useremo i nuovi capitali per accelerare gli investimenti in entrambe queste aree”. I due nuovi azionisti avranno anche due posti nel CdA di Prima Assicurazioni, che vede al proprio interno anche George Ottathycal, socio e General Manager dell’azienda. L’assistenza legale per l’operazione è stata fornita da Chiomenti e Orrik per Prima, White&Case per Goldman Sachs e Slaughter & May per Blackstone.