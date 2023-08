Prelios: Pignataro firma l’accordo per acquistarla da Davidson Kempner Capital Management Group

Dopo mesi di trattative, raggiunto l’accordo vincolante per la cessione di Prelios (ex Pirelli Real Estate) ad X3 Group, controllata di Ion di Andrea Pignataro

Davidson Kempner Capital Management LP, società globale di gestione degli investimenti, ha firmato un accordo vincolante con X3 Group, controllata di Ion di Andrea Pignataro, per la cessione di Prelios S.p.A., società di gestione e servizi immobiliari.

Dopo essere stata acquisita nel 2018 dai fondi di investimento con consulenza da parte di Davidson Kempner, Prelios ha aumentato il proprio fatturato da 100 a oltre 300 milioni di euro, registrando un notevole miglioramento nella redditività.

Le trattative per l’acquisto di Prelios da parte di Ion erano in corso da tempo. Cifre non ufficiali parlano di un accordo sulla base di 1,35 miliardi di euro.

L’operazione sarà perfezionata una volta ottenuta l’autorizzazione dalle autorità competenti.

Goldman Sachs International ha svolto il ruolo di advisor finanziario e Linklaters LLP quello di advisor legale di Davidson Kempner. Lazard ha svolto il ruolo di advisor finanziario di Prelios. Lo studio legale Russo De Rosa Associati ha agito in qualità di consulente fiscale e legale del management. UBS ha agito come advisor finanziario, Gattai, Minoli, Partners e Chiomenti come advisor legali, Facchini Rossi Michelutti come advisor fiscale di ION.

UniCredit, Intesa Sanpaolo e BNP Paribas hanno guidato un consorzio bancario che includeva anche Banco BPM, Standard Chartered Bank e Mediobanca per finanziare l’operazione di X3. BNP Paribas e Mediobanca hanno svolto il ruolo di consulenti finanziari per X3. Milbank è stato il consulente legale di X3 per il finanziamento, mentre Latham & Watkins ha agito come consulente per i finanziatori coinvolti.

Cos’è Prelios

Prelios (ex Pirelli Real Estate), fondata a Milano nel 1990, è un leader italiano nella gestione di asset alternativi, servizi immobiliari specializzati e nel servicing, con un patrimonio gestito superiore a 40 miliardi di euro, che comprende crediti deteriorati, esposizioni improbabili da recuperare e fondi immobiliari. È il leader nel segmento degli unlikely-to-pay, con un approccio innovativo, strette partnership con importanti banche italiane e una solida struttura manageriale di rilievo. Inoltre, è in prima posizione nel settore del servicing dei non performing loans. Prelios è il partner operativo di riferimento per grandi investitori istituzionali nazionali e internazionali, offrendo una copertura completa: dalla scoperta di nuove opportunità di mercato alla loro strutturazione, dall’asset management all’uscita dal mercato.

Cos’è Ion

Ion è una società di investimento con un approccio a lungo termine, specializzata in software e dati per la digitalizzazione e l’automazione di flussi di lavoro essenziali per l’attività aziendale e controllata da Andrea Pignataro, figura arrembante della finanza italiana e non solo.