Postehack7: il futuro dei pagamenti mobili e digitali

Poste Italiane dà il via alla maratona tecnologica tra i giovani campioni del digitale al Talent Garden Calabiana di Milano.

Poste Italiane apre il cantiere della ricerca per disegnare il futuro dei pagamenti mobili e digitali. Torna Poste Hack, edizione numero 7, la maratona tecnologica dei talenti che si cimenteranno nella progettazione di soluzioni di pagamento digitale. La manifestazione è in programma al Talent Garden (via Arcivescovo Calabiana 6) fino all’11 marzo.

Ad aprire la tre giorni una tavola rotonda alla quale parteciperanno giovani imprenditori, esperti del mondo digitale e i vertici delle principali aziende del settore: Valeria Portale, responsabile Osservatorio Mobile Payment & Commerce del Politecnico di Milano, Marco Porcaro, amministratore delegato e cofounder di Cortilia; Barbara Covili, country manager di Mytaxi Italia, Bruno Degiovanni, vice president Digital Payments Western Europe Mastercard, Davide Dattoli, amministratore delegato di Talent Garden; chiuderà i lavori Marco Siracusano, Head of Pagamenti, Mobile e Digital di Poste Italiane e amministratore delegato di Postemobile.

Negli spazi dell’ “officina” digitale di Poste Hack lavoreranno team formati da web designer, analisti di marketing, programmatori e appassionati di tecnologia. I progetti verranno valutati da una giuria che decreterà il vincitore nel pomeriggio di domenica 11.

Ci sarà uno spazio dedicato anche ai giovanissimi. Sabato 10 marzo, bambini e ragazzi tra i 7 e i 14 anni – insieme ai loro genitori – parteciperanno a Poste Coding Generation per imparare tecniche di programmazione informatica per realizzare giochi e animazioni.

Il Talent Garden Calabiana è il campus più grande del network di Talent Garden, uno spazio di co-working nato in una ex tipografia e oggi punto di riferimento per la community di innovatori di Milano.

Poste Italiane, il più grande operatore in Italia nel settore dei pagamenti con oltre 25 milioni di carte emesse, ha avviato un percorso di open Innovation finalizzato alla realizzazione di nuovi prodotti e alla promozione della cultura dell’innovazione gestendo il passaggio dai metodi di pagamento tradizionali, come i bollettini postali, a opzioni digitali più evolute. In collaborazione con Talent Garden, Poste Italiane ha già realizzato in sei diverse città italiane la maratona Poste Hack, cui hanno partecipato oltre 200 giovani che hanno creato prototipi per rispondere alle tematiche di interesse per Poste Italiane (e-commerce, servizi postali e logistici, risparmio postale).

Per ogni evento è prevista la partecipazione attiva delle strutture aziendali coinvolte e anche dei dipendenti che mettono a disposizione la loro professionalità per confrontarsi con i giovani talenti dell’innovazione.