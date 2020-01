Poste scala la classifica dei brand più forti al mondo

La società guidata da Matteo Del Fante ha scalato più di 100 posizioni rispetto all’anno scorso nella graduatoria di Brand Finance e ha ricevuto il massimo brand rating di AAA

Poste Italiane si piazza al 53°posto nel Brand Strength Index 2020 di Brand Finance che misura l’efficacia di immagine e di reputazione di un marchio, analizza la gestione e gli investimenti diretti e indiretti che lo influenzano, il ritorno d’immagine e quello economico in relazione al giro d’affari.

La società guidata da Matteo Del Fante ha scalato più di 100 posizioni rispetto a un anno fa, quando era entrata in graduatoria posizionandosi al 161esimo posto della classifica che anche quest’anno è guidata da Ferrari. Brand Finance ha assegnato a Poste il massimo brand rating di AAA.

A incidere positivamente sul risultato del gruppo è stato il miglioramento della valutazione ottenuto nel settore assicurativo, ma anche i passi avanti compiuti nell’attenzione all’ambiente e alle tematiche ESG (Environmental, Social, Governance), la qualità della comunicazione, la trasparenza e l’integrità, il netto miglioramento dell’indicatore value for money e della brand financial performance, “quest’ultima sostenuta dalle migliorate prospettive di profittabilità (misurate da loyalty, fatturato, margini) sono le componenti che più hanno contributo all’aumento del BSI di Poste Italiane”, spiega Poste.

“L’eccellenza certificata nella classifica “Global 500” conferma gli obiettivi e i traguardi raggiunti di recente da Poste Italiane entrata stabilmente nel novero delle aziende europee che meglio sono riuscite a coniugare i modelli di governance e le politiche di business con l’impegno per la sostenibilità. Poste Italiane è infatti di recente entrata nei benchmark globali di sostenibilità, a cominciare dal FTSE4GOOD Developed e dal FTSE4GOOD Europe, oltre che nell’Euronext Vigeo-Eiris World 120, nel Dow Jones Sustainability Index World e nel più selettivo Dow Jones Sustainability Index Europe”, commenta la società in una nota.