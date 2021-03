Condividi Twitter

Poste, Piano strategico 2024: utili +33% in quattro anni

Per il fatturato prevista una crescita annua del 3% – I ricavi da pacchi supereranno per la prima volta quelli da corrispondenza – Dividendi +35% nell’arco del piano – Emissioni zero nel 2030 – Dal 2022 offerta servizi energetici – Sale il titolo in Borsa

Poste Italiane presenta il nuovo piano strategico “2024 Sustain & Innovate”. Dopo aver consolidato i risultati del precedente piano Deliver 22, Matteo Del Fante – Ceo di Poste italiane – presenta agli analisti le nuove strategie per i prossimi quattro anni, con una ulteriore predominanza della logistica e un focus finanziario sulla crescita dei servizi assicurativi e di consulenza al risparmio. Obiettivi: utile netto a 1,6 miliardi nel 2024 (+33% rispetto al 2020), ricavi a 12,7 miliardi (con tasso annuo di crescita del 3%), risultato operativo pari a 2,2 miliardi (nel 2020 era pari a 1,5 miliardi) e crescita della cedola pari al 35% nell’arco di piano. Il gruppo si aspetta che il comparto “Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione” registri un utile nel 2025 e ricavi pari a 3,9 miliardi nel 2024 (nel 2020 erano a 3,2 miliardi). I ricavi da pacchi dovrebbero arrivare a 1,8 miliardi (dagli 1,16 del 2020), compensando il calo della corrispondenza. Il piano prevede inoltre una costante crescita dei servizi assicurativi, con i prodotti Vita al centro del wealth management del gruppo, e una crescita del ramo danni. Il coefficiente di sostenibilità dovrebbe arrivare a superare il 200%. Poste punta anche a “sviluppare in modo unico il business delle telco con l’intenzione di fornire ai clienti servizi a maggior valore aggiunto, tra i quali l’offerta di energia che partirà dall’inizio del 2022”. Infine, Poste Italiane prevede di diventare un’azienda a zero emissioni nette entro il 2030: “Il completo ridisegno e rinnovo della flotta dei portalettere consentirà una riduzione delle emissioni del 40%, abilitata dall’introduzione di veicoli ibridi e completamente elettrici”, si legge nella nota. “Con il nostro Piano 2024 Sustain & Innovate siamo in grado di costruire e crescere sulle solide basi gettate dal piano Deliver22, con obiettivi raggiungibili in tutte e quattro le nostre divisioni di business – commenta Matteo Del Fante, amministratore delegato e direttore generale del gruppo – I ricavi cresceranno costantemente per tutto l’arco di piano, con il risultato operativo e l’utile netto in aumento rispettivamente del 5% e del 6% (CAGR), generando una crescita incrementale dell’Ebit tra il 2019 e il 2024 pari a 0,4 miliardi di euro. Dopo un incremento del 14% nel 2021, il dividendo per azione beneficerà di una crescita annua del 6%. Inoltre, la trasformazione del segmento Corrispondenza e Pacchi è in piena implementazione, e sarà la prima volta che i pacchi avranno una incidenza sui ricavi più elevata rispetto alla corrispondenza”. Nei servizi finanziari e assicurativi, “la priorità è diventare il principale punto di riferimento per tutte le esigenze dei clienti, dal risparmio alle assicurazioni e ai prestiti, grazie a servizi di consulenza data driven, attraverso tutti i canali di distribuzione di Poste Italiane – prosegue il manager – Sfrutteremo le competenze di cross-selling e up-selling nel segmento Pagamenti e Mobile, confermando la leadership nei pagamenti digitali, introducendo l’offerta di connessione a banda larga ed entrando nel 2022 nel mercato dell’energia, con un’offerta equa, competitiva e di semplice comprensione”. Del Fante ha annunciato poi che il 25% della forza lavoro di Poste Italiane sarà rinnovata entro 2024. Il titolo in Borsa del gruppo guadagna all’inizio del pomeriggio l’1,24%, a 10,585 euro.