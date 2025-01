Poste Italiane lancia un percorso di educazione digitale sull’Intelligenza artificiale

Sul sito di Poste un percorso di educazione digitale sull’Intelligenza Artificiale, con contenuti multimediali come podcast, videopodcast e infografiche. Approfondimenti su applicazioni pratiche dell’IA, sicurezza online, protezione da deepfake e disinformazione, e risorse per migliorare la sicurezza digitale

L’intelligenza artificiale sta plasmando il nostro futuro, influenzando ogni aspetto della società, dal lavoro alla vita quotidiana. Così, consapevole di questa rapida evoluzione, Poste Italiane ha lanciato un nuovo progetto di Educazione Digitale per aiutare gli utenti a comprendere meglio questa tecnologia rivoluzionaria.

Sul sito ufficiale, sono ora disponibili nuovi podcast e videopodcast, accompagnati da infografiche per offrire un’introduzione completa all’IA, partendo dalle basi.

Un viaggio nell’IA attraverso podcast e videopodcast

I contenuti proposti da Poste Italiane sono pensati per rendere l’intelligenza artificiale accessibile a tutti, con un linguaggio semplice e chiaro. Il percorso di Educazione Digitale è progettato per spiegare come l’IA riesca a generare contenuti, cosa sia un algoritmo e come impari dai dati, portando l’utente a comprendere le sue applicazioni più quotidiane. Grazie ai podcast, che spaziano da tematiche generali a spiegazioni più tecniche, gli utenti possono seguire un percorso di apprendimento autonomo, in base al proprio livello di conoscenza.

Le infografiche spiegano come la definizione di IA si sia evoluta nel tempo, i suoi vari livelli e come proteggersi da deepfake e disinformazione. Il machine learning è alla base di applicazioni quotidiane come i suggerimenti personalizzati su piattaforme streaming e eCommerce, mentre il deep learning è utilizzato per riconoscere oggetti o tradurre testi con la fotocamera dello smartphone. L’AI generativa, invece, è impiegata nei sistemi GPT per creare testi o immagini.

Inoltre, il sito di Poste Italiane ospita anche una sezione dedicata alla Lingua Italiana dei Segni, rendendo i contenuti accessibili a un pubblico più ampio, inclusi coloro che sono sordi o hanno difficoltà uditive.

Il percorso di educazione digitale della Corporate University propone costantemente nuovi contenuti multimediali sempre gratuitamente disponibili nel sito web.

Un mondo di opportunità digitali a portata di mano

L’educazione digitale di Poste Italiane non si ferma alla sola intelligenza artificiale. Infatti, il sito offre anche una vasta gamma di contenuti dedicati alla cybersecurity, alla difesa dalle truffe online come il phishing, e alla gestione consapevole dei consumi digitali quotidiani. Gli utenti possono, così, migliorare la loro sicurezza online e imparare a sfruttare al meglio le potenzialità delle tecnologie moderne.

Inoltre, il programma offre approfondimenti periodici tramite webinar, in modo da continuare ad aggiornare gli utenti sulle ultime novità tecnologiche e sugli sviluppi del digitale, con un’attenzione particolare alla sicurezza e alla consapevolezza tecnologica.

Tutti i contenuti sono liberamente accessibili attraverso il sito di Poste Italiane, che ospita anche le sue attività sui principali social media, come LinkedIn, Facebook e X.