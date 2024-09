Poste Italiane lancia Locker Italia: una rete di 10mila locker per semplificare consegna e ritiro pacchi online

A Roma è stato installato il primo di 10mila locker che saranno distribuiti in tutta Italia da Locker Italia, una joint venture tra Poste Italiane e Dhl eCommerce

A Roma è stato installato il primo di una rete di 10mila locker che presto appariranno in tutta Italia, grazie a Locker Italia, la nuova joint venture tra Poste Italiane e Dhl eCommerce. Questi locker, progettati per essere attivi 24 ore su 24, ogni giorno della settimana, sono pensati per semplificare la vita a chi compra online, rendendo le operazioni di consegna e ritiro pacchi più facili e veloci. Con uno schermo chiaro e facile da usare, i locker saranno posizionati in luoghi strategici per garantire la massima comodità a mittenti e destinatari.

A guidare la joint venture tra Poste Italiane e Dhl eCommerce è Enrico Rosina, amministratore delegato di Locker Italia.

Ma la collaborazione non finisce qui: Dhl eCommerce gestisce anche i pacchi di Poste Italiane per le destinazioni europee, mentre Poste Italiane si occupa delle spedizioni e delle consegne di Dhl eCommerce e Dhl Parcel Germany in Italia.

I commenti

“Questo inizio rappresenta una tappa fondamentale nella partnership tra il gruppo Dhl e Poste Italiane – ha dichiarato Pablo Ciano, amministratore delegato di Dhl eCommerce –. Dallo scorso aprile abbiamo completato l’integrazione del nostro volume di pacchi Dhl eCommerce all’interno della grande rete di Poste Italiane. Con la partenza di Locker Italia, la nostra joint-venture, stiamo introducendo un nuovo livello di convenienza e sicurezza delle spedizioni dei pacchi sia per i mittenti che per i consumatori. Il nostro obiettivo, grazie a questo network indipendente, è di diventare leader in Italia nel mercato dei provider di Locker”.

“Con Locker Italia contribuiamo all’ulteriore sviluppo del mercato dell’eCommerce – ha sottolineato Massimo Rosini, responsabile Posta, Comunicazione e Logistica del Gruppo Poste Italiane – offrendo a chi compra online una ulteriore soluzione per gestire le proprie consegne. Locker Italia è sinonimo di innovazione tecnologica, sicurezza, diffusione dei servizi su scala nazionale, sostenibilità. Collocheremo i locker in zone centrali e commerciali delle città e aiuteremo anche i cittadini meno avvezzi a prendere confidenza con il digitale”.