Poste Italiane: 450 milioni di euro dalla Bei per digitalizzazione e logistica sostenibile

Accordo da 450 milioni di euro tra Poste Italiane e Bei per potenziare la digitalizzazione dei servizi, l’efficienza logistica e la sostenibilità ambientale. Investimenti in automazione, intelligenza artificiale, nuovi hub pacchi, elettrificazione del parco veicoli e sicurezza informatica

Poste Italiane ha firmato un accordo di finanziamento con la Banca europea per gli investimenti (Bei) del valore di 450 milioni di euro. L’obiettivo è potenziare la digitalizzazione dei servizi e creare un ecosistema logistico e postale più moderno, efficiente e sostenibile. L’accordo è stato siglato oggi a Roma da Matteo Del Fante, Ad della società e da Gelsomina Vigliotti, vicepresidente Bei.

Poste: in arrivo due nuovi hub pacchi

Gli interventi principali di Poste Italiane riguardano l’automazione e digitalizzazione dei processi logistici, inclusa l’apertura di due nuovi hub pacchi, uno dei quali nel sud Italia. Altri progetti includono la migrazione in cloud delle piattaforme software, il miglioramento dei canali fisici e digitali per offrire un’esperienza eccellente ai clienti, l‘uso di intelligenza artificiale per automatizzare i processi di business e operativi, e il rafforzamento della sicurezza fisica e informatica.

Nel finanziamento sono compresi anche investimenti “Green” per migliorare l’efficienza energetica e l’elettrificazione del parco veicoli.

Con questi interventi Poste accelera la trasformazione da un operatore postale tradizionale ad un operatore logistico completo, assicurando la sostenibilità economica e ambientale dei suoi processi.

Poste: in 25 anni, accordi con Bei per oltre 3 miliardi di euro

La collaborazione tra la Bei e Poste Italiane dura da circa 25 anni e ha visto dieci accordi per un totale di quasi 3,3 miliardi di euro, con 1,273 miliardi attualmente in essere, incluso il nuovo prestito. Questa partnership ha sostenuto la digitalizzazione dei servizi, lo sviluppo delle infrastrutture informatiche e logistiche, la mobilità sostenibile e l’efficienza energetica.

“La nostra partnership con Poste Italiane è un esempio concreto di come le istituzioni finanziarie possano lavorare insieme alle grandi imprese per promuovere l’innovazione, la sostenibilità e l’efficienza operativa,” ha commentato Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei. “Questo finanziamento è un passo importante per garantire che Poste Italiane possa continuare a evolversi e rispondere alle esigenze di un mercato in rapido cambiamento, offrendo servizi sempre più efficienti e sostenibili ai cittadini e alle imprese.”

“Questa operazione supporta il nostro ruolo di principale operatore nazionale nella logistica e il processo di digitalizzazione dei servizi avviato negli ultimi anni”, ha dichiarato Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane. “I nuovi progetti potenzieranno la capacità della nostra infrastruttura, aumentando la gestione automatizzata dei pacchi in ottica sostenibile e ci permetteranno di rispondere alla crescente domanda della logistica legata all’e-commerce”.