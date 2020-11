Poste: conti in ripresa nel trimestre, dividendo in arrivo

Al netto delle spese straordinarie legate alla pandemia, l’Ebit sale del 10% – Del Fante: “Sui 9 mesi raccolta retail da record” – In arrivo l’acconto sul dividendo 2020

Poste Italiane chiude il terzo trimestre con un fatturato di 2,6 miliardi di euro, in crescita dello 0,8% su base annua. Nei primi nove mesi, invece, i ricavi si fermano a quota 7,7 miliardi, il 5,2% in meno rispetto al periodo gennaio-settembre del 2019. L’utile netto è pari a 353 milioni fra luglio e settembre (+10,3%) e a 898 milioni fra gennaio e settembre (-17,1%).

“Questo trimestre ha mostrato chiari segnali di ripresa, confermando la solidità del nostro business model in tutti i settori – commenta l’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante – La nostra strategia si è rivelata corretta e ci ha aiutato a superare con successo questo momento”.

L’effetto-Covid si nota anche sul fronte della redditività: nel trimestre il risultato operativo (Ebit) è pari a 479 milioni di euro (+4,2%), mentre sui nove mesi non va oltre quota 1,244 miliardi (-19,2%). Tuttavia, al netto delle spese straordinarie legate alla pandemia, l’Ebit sale a 507 milioni fra luglio e settembre (+10%) e a 1,325 miliardi fra gennaio e settembre.

“La nostra solida base di clienti – ha detto ancora Del Fante – ci ha inoltre permesso di conseguire una raccolta netta retail record di 9,8 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2020, contribuendo a raggiungere 556 miliardi di euro di attività finanziarie totali”.

Quanto alla seconda ondata della pandemia, “siamo più che mai preparati – assicura l’amministratore delegato – L’attività operativa è solida e la nostra attenzione alla disciplina dei costi ci offre ulteriore flessibilità per affrontare potenziali difficoltà nei ricavi”.

Infine, il Consiglio d’amministrazione di Poste ha dato il via libera anche alla distribuzione di un acconto sul dividendo ordinario previsto per l’esercizio 2020, per un importo di 16,2 centesimi per azione. L’acconto sarà messo in pagamento dal 25 novembre, con stacco cedola il 23 e record date il 24.

“Gli importanti risultati di business raggiunti e la solida posizione patrimoniale ci consentono di confermare la nostra politica sui dividendi per il 2020 – conclude Del Fante – con la distribuzione a novembre dell’acconto sul dividendo, che incorpora la crescita annuale del 5% prevista nel Piano Strategico Deliver 2022”.