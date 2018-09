Portobello, boom dei ricavi nel 2018: +301%

La società fondata nel 2016 e quotata all’AIM di Piazza Affari si occupa della rivendita di spazi pubblicitari, di proprietà o acquistati da terzi, a fronte di un corrispettivo monetario o in alternativa tramite il sistema del barter, cioè del baratto.

Semestre da record per Portobello, società italiana quotata all’AIM Italia e specializzata in un business particolare: fondata nel 2016, si occupa della rivendita di spazi pubblicitari, di proprietà o acquistati da terzi, a fronte di un corrispettivo monetario o in alternativa tramite il sistema del barter, cioè del baratto. Portobello gestisce anche negozi retail e un canale e-commerce proprietario, e nei primi sei mesi del 2018 ha visto crescere il fatturato del 301%, a 8,15 milioni rispetto ai 2 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso. Praticamente in sei mesi ha quasi eguagliato l’intero fatturato del 2017, risultato pari a poco più di 10 milioni di euro. L’Ebitda e l’Ebit sono a loro volta schizzati rispettivamente del +2.258% e del +3.654%.

La società, che ha debuttato sull’AIM di Piazza Affari lo scorso 13 luglio, ha registrato una significativa crescita che ha coinvolto in maniera omogenea tutte le tre business unit (Media, Retail e B2C): “I risultati del I semestre 2018 sono straordinari non solo considerando la giovane età della nostra Società ma anche in quanto indicatori della validità del percorso di sviluppo che stiamo perseguendo. Portobello è una società giovane ma molto solida sia commercialmente che finanziariamente e grazie alla quotazione sul mercato AIM Italia, siamo confidenti di proseguire il nostro sviluppo verso mete ambiziose”, ha dichiarato Roberto Panfili, Co-founder e COO di Portobello.

Portobello, dopo un inizio difficile, sta performando bene anche in Borsa: nella seduta di ieri, martedì 11 settembre, ha guadagnato oltre il 13% a 5 euro esatti per azione, mentre solo il 31 agosto scorso il titolo valeva ancora 3,35 euro.