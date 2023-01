Popolare di Sondrio agli azionisti: 2022 ok, in linea con il Piano, 5 mila soci in più

Positivo l’apporto delle controllate Bps (Suisse), Factorit e Banca della Nuova Terra e delle partnership in ambito assicurativo

“La solidità del gruppo è nei numeri. E su questa base che poggia la lettera che, come ogni inizio anno, il presidente e l’amministratore delegato della Banca Popolare di Sondrio, Francesco Venosta e Mario Alberto Pedranzini hanno inviato ai quasi 159.000 soci, 5.000 in più rispetto all’anno prima.

In attesa di tirare le fila dei conti al 31 dicembre, “possiamo anticipare che le risultanze sono buone, in linea con le previsioni del piano industriale“, dicono i vertici del board nella lettera.

“In una cornice complessa, caratterizzata da dinamiche in continuo divenire” aggiungono, “la banca ha tenuto la barra dritta, operando con l’usuale intensità e pure in latitudine, forte dell’apporto delle controllate Bps (Suisse), Factorit e Banca della Nuova Terra, che chiudono in positivo i loro bilanci”.

Nella lettera, viene inoltre puntualizzata la patrimonializzazione della Banca che può vantare valori al vertice del sistema (al 30 settembre il Cet 1 Ratio e il Tier 1 Ratio sono pari al 15,4% e il Total Capital Ratio al 18%).

Venosta e Pedranzini sottolineano poi che nel corso del 2022 è “proseguita la politica di attenzione ai territori in cui opera e della propria vocazione a supporto dell’economia reale e dello sviluppo delle imprese, caposaldo del modello di “fare banca” che ha guidato il Piano Industriale 2022-2025 “Next Step”. A conferma di ciò sono state aperte nuove filiali. Complessivamente, sottolineano, le unità operative del gruppo sono più di 500: 352 filiali BPS, 130 sportelli di tesoreria e 22 sportelli della controllata svizzera. Anche le rinnovate partnership in ambito assicurativo, con società leader nel settore come Arca Vita e Unipol, ora estesa alla protezione sanitaria tramite UniSalute, sono un ulteriore esempio della solidità del modello, caratterizzato da un’offerta di servizi di qualità. “E’ il modo di fare banca che intendiamo conservare, convinti della sua sempre attuale validità, anche per quanto attiene ai livelli di servizio e alla qualità dell’offerta, sempre più ampia”, concludono.