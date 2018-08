Ponte Morandi: “Speso in manutenzione il doppio che per il resto della rete”

Lo sostiene Aiscat, precisando che fra 2013 e 2017 Autostrade per l’Italiaper l’Italia ha speso per la manutenzione dell’intera rete autostradale 2,922 miliardi, cioè 80 milioni in più (+2,8%) rispetto agli impegni stabiliti nella Convenzione

Dopo la tragedia di Genova, arrivano i primi dati a sostegno dell’autodifesa di Autostrade. Secondo un’analisi dell’Aiscat, l’Associazione delle società concessionarie autostradali, fra il 2013 e il 2017 Autostrade per l’Italia ha speso in manutenzione per la A10 (che comprende il ponte Morandi) 234.000 euro a km, oltre il doppio della media sostenuta sull’intera rete (+117%).

Focalizzando l’analisi sulla specifica categoria di opere (Ponti, Viadotti e Cavalcavia) emerge che sulla A10 i costi di manutenzione sostenuti nell’ultimo quinquennio sono pari a 4 volte i costi medi sostenuti nell’intera rete di Autostrade per l’Italia per la medesima categoria di spesa.

Sempre secondo Aiscat, nella Direzione di Tronco di Genova (che ha un’estensione di circa 400 km) sono stati spesi in medi per la manutenzione 130.000 euro l’anno per ogni km di rete, circa il 20% in più rispetto ai 108.000 euro spesi in media sull’intera rete di Autostrade per l’Italia.

In generale, sottolinea ancora l’Associazione, fra 2013 e 2017 Autostrade per l’Italia ha speso per la manutenzione dell’intera rete autostradale 2,922 miliardi, cioè 80 milioni in più (+2,8%) rispetto agli impegni stabiliti nella Convenzione.

Infine, Aiscat propone un confronto con altri Paesi Ue: rispetto alla media di 108.000 euro per chilometro di Autostrade Italiane, in Spagna ne vengono spesi in media 22.000 euro e in Francia 38.000 euro.