Pnrr, Castagna (Banco Bpm): “Il Pnrr è l’occasione di trasformare l’Italia con le riforme”

Varaldo, ad di Banca Aletti: “L’Italia è tra i Paesi più capaci di resistere agli shock, ha un ruolo centrale in Europa e mostra grande resilienza rispetto agli altri Paesi”

Il Pnrr è “un’occasione unica, non solo per le ingenti risorse destinate all’Italia, ma soprattutto perché rappresenta l’occasione di trasformare il Paese grazie alle riforme richieste, riducendo le divergenze tra nord e sud e favorendo l’occupazione femminile e giovanile”. Lo ha detto Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco Bpm, intervenendo lunedì al convegno “Il mondo cambiato – come investire la liquidità e il patrimonio”, organizzato a Milano da Banca Aletti, private bank e centro di investimento del Gruppo Banco BPM, in collaborazione con Algebris.

“Il 2021 è stato un anno molto positivo per le imprese italiane e anche questi primi sei mesi dell’anno sono stati di crescita – ha aggiunto Castagna – Il Pil è cresciuto al 2,9%, le aziende con le quali ci confrontiamo giornalmente sono piene di ordini e stanno esportando più dello scorso anno pur con le difficoltà legate all’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia. Si tratta di segnali positivi che confermano la qualità dei nostri prodotti e delle filiere di approvvigionamento. Peraltro, il nostro Paese ha sempre dimostrato nei momenti difficili di saper reagire più velocemente e meglio degli altri”.

Sulla stessa linea Alessandro Varaldo, amministratore delegato di Banca Aletti, secondo cui “l’Italia è in assoluto tra i Paesi più capaci di resistere agli shock, ha acquisito un ruolo centrale in Europa e mostra grande resilienza rispetto agli altri Paesi”.