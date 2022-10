Pirelli Supplier Award 2022: premiati i 9 migliori fornitori per sostenibilità, innovazione e qualità

il riconoscimento che Pirelli assegna ogni anno a 9 degli oltre 15mila fornitori della propria catena di approvvigionamento a livello globale,

Cogliere le sfide dell’attuale scenario macroeconomico attraverso una catena di fornitura sempre più sostenibile e con minori emissioni di CO2, incentrata sull’alta qualità delle materie prime e dei servizi, e su una continua innovazione, anche attraverso una presenza globale e una stabilità delle forniture. Sono gli elementi che hanno guidato l’assegnazione dei Pirelli Supplier Award 2022, il riconoscimento che il gruppo dei pneumatici assegna ogni anno a 9 degli oltre 15mila fornitori della propria catena di approvvigionamento a livello globale, che si sono contraddistinti nel rendere la supply chain Pirelli ancora più sostenibile, innovativa e qualitativamente eccellente.

A premiare i 9 fornitori di materie prime e servizi che si sono distinti nell’ultimo anno sono stati oggi, mercoledì 12 ottobre, il vicepresidente e Ceo, Marco Tronchetti Provera e il Chief procurement officer, Andrea Maganzani, nel corso di una cerimonia nella sede di Pirelli a Milano, a cui ha partecipato il top management del Gruppo.

Nel corso della cerimonia hanno preso parte i circa 150 preferred supplier del Gruppo. È anche stata ribadita la strategia di Pirelli, che prevede una roadmap di crescita nell’uso di materiali innovativi derivati da fonti rinnovabili o riciclati per il raggiungimento degli obiettivi del piano industriale del Gruppo al 2025. È stato anche ricordato l’importante elemento per la sostenibilità, rappresentato dal percorso di decarbonizzazione, a cui sono chiamati a contribuire i partner dell’azienda, al fine di ridurre del 9% le emissioni di CO2 della catena di fornitura di Pirelli nel 2025 rispetto al dato del 2018.

“La condivisione dei valori aziendali con i nostri fornitori è un passaggio chiave per raggiungere gli obiettivi prefissati, in particolare quelli legati alla sostenibilità e all’innovazione. Elementi strategici che ci consentono di rimanere competitivi anche in questo particolare periodo. Per questo abbiamo voluto premiare le aziende che sono diventate partner importanti della nostra attività in tutto il mondo”, ha commentato il Ceo.