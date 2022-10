Pirelli: S&P Global migliora il punteggio nell’analisi di sostenibilità. Primo posto nel settore Auto

Pirelli ha ottenuto 85 punti (+8 punti sul 2021), il punteggio più alto del settore ATX Auto Components e significativamente superiore alla media di settore pari a 24 punti.

Pirelli ha ottenuto il punteggio più alto del comparto ATX Auto Components nell’ambito del Corporate Sustainability Assessment 2022, l‘analisi di sostenibilità di S&P Global.

Pirelli: i punteggi nell’analisi di sostenibilità S&P Global

I risultati completi – validi per l’inclusione negli indici Dow Jones Sustainability – sono stati pubblicati oggi da S&P Global e hanno evidenziato come il punteggio ottenuto da Pirelli, pari a 85 punti (+8 punti sul 2021) sia il più alto del settore ATX Auto Components e significativamente superiore alla media di settore pari a 24 punti.

Tra le aree di gestione in cui Pirelli ha ottenuto il punteggio massimo figurano Governance e Due Diligence in ambito diritti umani, gestione delle risorse naturali e riduzione delle emissioni di CO2. Punteggio più alto anche in ambito innovazione e cyber security, oltre che per la completezza e la trasparenza della rendicontazione sociale e ambientale.

Il commento di Tronchetti Provera

Marco Tronchetti Provera, vice Presidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli, ha commentato: “Il risultato ottenuto nell’analisi di sostenibilità di S&P Global premia il cammino di Pirelli verso una crescita sostenibile e resiliente. Il lavoro dell’azienda in questa direzione rispecchia i nostri valori e il costante impegno a supporto degli obiettivi di Sostenibilità delle Nazioni Unite”.

L’aggiornamento della composizione degli indici Dow Jones Sustainability World e Europe, di cui Pirelli è membro, verrà comunicato da S&P Global in data 9 dicembre 2022.