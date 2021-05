Pirelli, primo pneumatico al mondo “forest free”

Il gruppo italiano ha ottenuto la certificazione FSC, che conferma che le piantagioni da cui sono estratte gomma e rayon sono gestite in modo da preservare l’ambiente

Pirelli prosegue a ritmo spedito verso una produzione sempre più sostenibile. L’ultimo esempio è il lancio di una nuova linea di pneumatici certificata Forest Stewardship Council (FSC) e cioè ritenuta idonea dal punto di vista della gestione rispettosa delle foreste da cui vengono estratte le materie prime. Il nuovo pneumatico P ZERO, progettato per la nuova BMW X5 xDrive45e Plug-In Hybrid, contiene gomma 100% naturale e rayon ottenuto da piantagioni certificate. La certificazione FSC conferma che le piantagioni sono gestite in modo da preservare la diversità biologica e apportare benefici alla vita delle comunità locali e dei lavoratori, assicurando al contempo la sostenibilità economica. Il complesso processo di certificazione della catena di custodia FSC verifica che, lungo la filiera di trasformazione dalla piantagione al produttore di pneumatici, il materiale certificato sia stato identificato e separato dal materiale non certificato.

Oltre che ecologico, il pneumatico P ZERO è anche ad alte prestazioni tecniche, per soddisfare le esigenze dell’ultimo modello della casa tedesca a cui è destinato: verrà prodotto secondo la strategia Perfect Fit, che consente di limitare i consumi di carburante del veicolo e le relative emissioni nell’atmosfera. A questo si aggiunge una bassa emissione di rumore con altrettanti benefici ambientali. La produzione avverrà esclusivamente nello stabilimento Pirelli negli Stati Uniti, per la precisione a Rome, in Georgia.

“Prima di arrivare su strada – ha commentato Giovanni Tronchetti Provera, figlio dell’amministratore delegato Marco Tronchetti Provera e SVP Sustainability and Future Mobility di Pirelli -, la mobilità sostenibile parte dalle materie prime. Con la produzione del primo pneumatico al mondo certificato FSC, Pirelli dimostra ancora una volta il proprio impegno nel perseguire obiettivi sempre più sfidanti in termini di sostenibilità e testimonia il costante lavoro su materiali innovativi e processi produttivi sempre più all’avanguardia. Continuiamo a investire in una crescita sostenibile per il pianeta, consapevoli che questo è imprescindibile anche per il futuro delle nostre imprese”.

“Ci congratuliamo con Pirelli – ha aggiunto Jeremy Harrison, Chief Markets Officer di FSC International – per il suo impegno nell’approvvigionamento responsabile e per aver dimostrato che una filiera trasparente per la gomma naturale è possibile, dai piccoli proprietari al mercato”.