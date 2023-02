Pirelli ottiene il rating A da Carbon Disclosure Project (CDP) per la lotta al cambiamento climatico

Per il quinto anno consecutivo Pirelli entra con il punteggio più alto nella lista di CDP che promuove la lotta al cambiamento climatico

Pirelli & C. SpA ha ottenuto il rating A nella “Climate A list 2022” stilata da CDP (Carbon Disclosure Project), l’organizzazione internazionale no-profit che si occupa di raccogliere, divulgare e promuovere informazioni su questioni ambientali.



È il quinto anno consecutivo che Pirelli rientra nella lista delle aziende più attente al cambiamento climatico. Nell’edizione 2022 sono state 294 le aziende che hanno ricevuto la valutazione più alta, a fronte di 18.700 aziende selezionate.

Il Rating A di CDP

Il Carbon Disclosure Project raccoglie i dati relativi agli impatti ambientali, ai rischi e alle opportunità, per una valutazione indipendente rispetto alla metodologia con cui viene calcolato il punteggio.

Il rating A è il punteggio più alto assegnato da CDP.

Lo score viene attribuito in base all’efficacia degli sforzi messi in atto per ridurre le emissioni e i rischi climatici e per sviluppare un’economia a basse emissioni di carbonio, nonché in base alla completezza e alla trasparenza delle informazioni fornite e all’adozione di best practice associate all’impatto ambientale.



Il riconoscimento conferma l’impegno di Pirelli nell’ambito della sostenibilità ambientale.

“Essere riconosciuti leader nella lotta ai cambiamenti climatici da parte di CDP è motivo di soddisfazione per tutta Pirelli e prova la concretezza delle nostre azioni a favore della sostenibilità ambientale. Un risultato importante che spinge Pirelli a porsi obiettivi sempre più sfidanti a tutela dell’ambiente” ha affermato il Vice Presidente Esecutivo e CEO di Pirelli, Marco Tronchetti Provera.