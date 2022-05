Pirelli: l’assemblea approva bilancio e dividendo. Ok alla politica di remunerazione per il 2022

La cedola sarà staccata il 23 maggio 2022 e messa in pagamento il 25. L’assemblea di Pirelli ha approvato anche la politica di remunerazione. Ma il titolo cede più dell’1% a Piazza Affari

L’assemblea degli azionisti di Pirelli & C. ha approvato il bilancio dell’esercizio 2021, chiuso con un utile netto della capogruppo di 216,6 milioni di euro, in crescita rispetto ai 44 milioni di euro del corrispondente periodo 2020. In conformità con la politica dei dividendi del piano industriale 2021-2022|2025, l’assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,161 euro per azione per un ammontare complessivo di 161 milioni di euro, di gran lunga superiore a quella dell’anno scorso, che si era fermata a quota 0,08 euro per azione. ll dividendo relativo all’esercizio 2021 sarà posto in pagamento a partire dal 25 maggio 2022 (stacco cedola il 23 maggio 2022 e record date il 24 maggio 2022). Intanto, a metà giornata il titolo perde l’1,17% a 4,63 euro.

Pirelli: ok alla politica di remunerazione

I soci hanno anche approvato la politica sulla remunerazione relativa al 2022 (con l’85,19% del capitale presente) e ha espresso il proprio parere favorevole (con l’84,54% del capitale presente) alla Relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2021. L’assemblea ha altresì approvato (con l’88,31% del capitale presente) l’adozione del Piano di incentivazione monetario per il triennio 2022-2024 destinato alla generalità del management del gruppo. Infine, l’assemblea ha approvato (con l’85,62% del capitale presente) i meccanismi di eventuale aggiustamento della sola quantificazione degli obiettivi inclusi nei piani di incentivazione monetari per i trienni 2020-2022 e 2021-2023, in linea con quanto già previsto dalla politica sulla remunerazione relativa al 2022.

LEGGI ANCHE: “Pirelli, ChemCina e Camfin rinnovano il patto: Tronchetti Provera in sella fino al 2026 con Bruno nuovo Ad“