Pir: Cattolica Assicurazioni lancia Idea Italia

Il nuovo Pir è disponibile nelle agenzie del gruppo Cattolica dal 25 settembre

Cattolica Assicurazioni lancia un nuovo Pir di stampo assicurativo. Si chiama Idea Italia Pir ed è disponibile nelle agenzie del Gruppo Cattolica dallo scorso 25 settembre.

Com’è composto il portafoglio del Piano Individuale di Risparmio di Cattolica? “Grazie alla nuova Gestione Separata “Cattolica SerenaMente” e al Fondo Unit Linked dedicato “Cattolica Strategia Italia” – spiega la società attraverso una nota – la Compagnia sarà in grado rispettivamente di proteggere una quota del capitale investito e di ricercare le migliori opportunità di investimento sul mercato italiano”.

Ricordiamo infatti che, in base a quanto stabilito dalla legge, almeno il 70% del valore del fondo deve essere investito in titoli emessi da imprese residenti in Italia o con una stabile organizzazione in Italia; di questa quota, almeno il 30% dovrà fare riferimento ad imprese non ricomprese nell’indice principale di Borsa.

Mantenendo l’investimento per un periodo minimo di 5 anni, i potenziali rendimenti finanziari saranno esenti dall’applicazione della tassazione ordinaria sul capital gain. Inoltre, come già per le polizze assicurative, le somme corrisposte saranno esenti da eventuali imposte di successione.

Massimo di Tria, Chief Investment Officer del Gruppo Cattolica Assicurazioni, ha dichiarato: “Con IDEA ITALIA PIR Cattolica arricchisce la sua offerta di Piani Individuali di Risparmio, offrendo alla clientela una gestione professionale di primissimo livello adeguata a fronteggiare la complessità dell’attuale scenario economico. Chi investirà in questo strumento contribuirà fattivamente a sostenere il tessuto industriale italiano e al tempo stesso acquisirà i vantaggi della stabilità dei rendimenti di una delle prime Gestioni Separate italiane con fondo utili dedicato. Inoltre, chi potrà mantenere l’investimento per un periodo minimo di 5 anni, riceverà anche un ulteriore consistente beneficio in termini di vantaggio fiscale”