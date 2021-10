Picasso, capolavoro dalla collezione Stella in vendita da Christie’s New York

Christie’s New York il prossimo novembre mette in vendita l’opera “Femme accroupie en costume turc (Jacqueline)” di Pablo Picasso, 1955 (stima: $ 20 milioni – $ 30 milioni)

Si tratta di un capolavoro che è rimasto in una collezione privata e importante della famiglia Stella per tre generazioni dal 1957 – appena due anni dopo la sua creazione. L’opera è stata originariamente acquistata da un collezionista che ha sviluppato rapporti personali con i principali artisti contemporanei a partire dagli anni ’50. La collezione comprende opere di Picasso, Joan Miró, Marc Chagall, Henri Matisse, Georges Braque e Max Ernst, tra gli altri, che sono state acquisite direttamente dagli artisti o tramite i più importanti galleristi dell’epoca come Daniel-Henry Kahnweiler e Galerie Maeght , e successivamente tenuti nella stessa famiglia per tre generazioni.

Il ritratto di Picasso raffigura Jacqueline Roque, l’ultimo grande amore e musa ispiratrice della vita dell’artista. È tra le rappresentazioni più radicali di un’importante serie di undici ritratti seduti di Jacqueline che si sviluppò dalla serie di riferimento di Picasso, Les femmes d’Alger (basata sull’omonimo capolavoro di Delacroix), considerato il suo singolo più grande successo dopo la seconda guerra mondiale. Qui la sua nuova musa è stata trasformata in un’odalisca seduta maestosamente, resa in un’elaborata combinazione di linee, motivi e colori simili a gioielli. Facendo un cenno al suo amico e rivale Henri Matisse, scomparso appena un anno prima nel 1954, Picasso si avvicina alla tela con uno stile matisseano, impiegando costumi e decorazioni come un modo per evocare la fantasia seducente dell’orientalismo.

Pablo Picasso (1881-1973)

Femme accroupie en costume turc (Jacqueline)

Stima : $20 million – $30 million

Femme accroupie en costume turc (Jacqueline) è stata dipinta nella nuova casa di Picasso, la spaziosa villa ottocentesca conosciuta come La Californie, che si affacciava su Cannes. A quel tempo, la fama di Picasso era tale che non poteva muoversi per Parigi senza attirare folle. Picasso incontrò per la prima volta Jacqueline nel 1952. All’epoca viveva ancora con Françoise Gilot; Jacqueline lavorava come assistente alle vendite in uno studio di ceramica in cui lavorava spesso. Nel 1954, la relazione di Picasso con Françoise era finita e i due erano una coppia. Rimarranno insieme fino alla morte dell’artista all’età di 91 anni.

Altre opere presenti nella medesima asta sono: Le serpent glisse vers l’azur parsemé des flèches, 1954 di Joan Miro (stima: $ 1.000.000-1.500.000) nell’Impressionist & Modern Art Day Sale e Autoportrait di Marc Chagall, 1940 (stima: $ 500.000-700.000), un punto culminante della vendita di opere impressioniste e moderne su carta. Entrambe le opere nascono da un rapporto diretto con gli artisti. In particolare, la stretta amicizia del collezionista con Chagall ha stimolato il suo coinvolgimento nell’organizzazione del contributo dell’artista al Lincoln Center di New York e al Vaticano a Roma, e ha svolto un ruolo molto attivo nella creazione del museo Chagall a Nizza, in Francia.