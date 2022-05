Piaggio, primo trimestre 2022 da record: crescita a doppia cifra di fatturato e vendite

Risultati eccellenti per Piaggio nei primi tre mesi del 2022: volano utili e ricavi e si riduce il debito – A Piazza Affari però il titolo indietreggia dell’1,84%

Trimestrale da sogno per Piaggio. Nei primi tre mesi del 2022, il gruppo delle due ruote di Pontedera ha visto l’utile netto crescere del 14,1% rispetto agli 11,1 milioni di euro registrati un anno fa, il miglior risultato mai registrato nel primo trimestre a fronte di ricavi saliti del 18,5% a 455,8 milioni da 384,7 un anno fa. Anche in questo caso si tratta del miglior risultato registrato nel periodo di riferimento. Il margine lordo industriale è stato di 116,8 milioni di euro, in crescita del 5% e pari al 25,6% in rapporto al fatturato. Gli ottimi risultati non sostengono però il titolo che intanto perde l’1,84% a 2,35 euro quando il Ftse è in ribasso dello 0,9%.

“Il Gruppo Piaggio ha archiviato il primo trimestre del 2022 con risultati molto positivi a livello globale – spiega il presidente e amministratore delegato Roberto Colaninno – I ricavi consolidati, l’ebitda e l’utile netto hanno raggiunto i migliori valori di sempre nel periodo di riferimento. Continuiamo a monitorare, attraverso una attenta gestione dei costi, gli effetti causati dalla pandemia Covid, dalla pesante crisi tra Russia e Ucraina (senza impatti sul nostro bilancio) e dalla contingente difficoltà nell’approvvigionamento dei componenti elettronici”. Come ribadito anche in un comunicato del gruppo, “la diversificazione geografica delle vendite e degli acquisti fa sì che l’esposizione nell’area del conflitto sia sostanzialmente nulla”.

Piaggio primo trimestre 2022: boom di vendite

I risultati del primo trimestre 2022 della casa che inventò la mitica Vespa evidenziano un netto miglioramento di tutti gli indicatori economici e patrimoniali e al contempo una riduzione del debito. Oltre ai ricavi e all’utile ottimo risultato anche per l’Ebitda che raggiunge il suo valore più alto nel periodo con 60,1 milioni in aumento del 7,2% su base annua (56 milioni di euro al 31.03.2021). Alla fine del trimestre l’indebitamento finanziario netto era pari a 441,1 milioni, in miglioramento di 7,5 rispetto ai 448,6 milioni di un anno fa.

Nel trimestre il gruppo ha venduto nel mondo 141.800 veicoli (+5% rispetto a 135.000 del primo trimestre 2021). A livello geografico, la crescita dei volumi è stata particolarmente sostenuta in Asia Pacific (+32,8%), seguita da Emea e Americas (+22,6%) mentre il mercato indiano, ancora condizionato dagli effetti negativi della pandemia, ha subito una contrazione dei volumi di vendita.

Al 31 marzo 2022, il Gruppo ha venduto nel mondo 119.000 veicoli a due ruote (+15,3% rispetto ai 103.200 al 31 marzo 2021), per un fatturato netto di 374.000 milioni di euro, in crescita del 26% rispetto ai 296,9 milioni di euro al 31 marzo 2021, particolarmente sostenute nell’area Asia Pacific (+32,8%), seguita dai mercati EMEA (+27,6%) e America (+25,8%).

Nonostante la situazione complessa – che riguarda l’incremento dei prezzi delle materie prime, la logistica, le tensioni geopolitiche e l’evoluzione della pandemia – il gruppo sottolinea che “proseguirà il suo percorso di crescita, confermando gli investimenti previsti in nuovi prodotti e nuovi stabilimenti e rafforzando il proprio impegno sulle tematiche ESG”. Al 31 marzo 2022, Piaggio ha effettuato investimenti per circa 26,6 milioni di euro, rispetto ai 35,6 milioni di euro investiti nel primo trimestre del 2021.