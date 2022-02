Petit Palais (Parigi): retrospettiva dedicata ad Albert Edelfest, gloria della pittura filandese

La mostra parigina (10 marzo-10 luglio 2022) è dedicata ad Albert Edelfelt, uno dei fasti della pittura finlandese. Un centinaio di opere permetteranno di tracciarne l’evoluzione della sua carriera ed è organizzata con Helsinki, Art Museum of l’Ateneum, galleria nazionale della Finlandia

Nato a Porvoo nel 1854, sulla costa meridionale della Finlandia, Albert Edelfelt è figlio di un architetto di origine svedese. Ha ricevuto la sua prima formazione artistica a Helsinki, poi ha beneficiato di un sussidio statale che gli ha permesso di continuare i suoi studi presso l’Accademia di Belle Arti di Anversa. Desiderando intraprendere la carriera di pittore di storia, Edelfelt come molti artisti dell’epoca intraprese un viaggio a Parigi per avviare la sua carriera e vi si stabilì.

A. Edelfelt, Virginie, 1883

Huile sur toile

Joensuu Art Museum, Arla Cederberg collection, Finlande

Si unì alla prestigiosa Scuola di Belle Arti e nel 1874 entrò nello studio di Jean-Léon Gérôme. Molto rapidamente il suo stile, inizialmente storicista, si evolve traendo ispirazione dalle tendenze innovative dell’ambiente parigino. Nel 1875 Edelfelt incontra Jules Bastien-Lepage, grande rappresentante del naturalismo.

A. Edelfelt, Au jardin du Luxembourg, 1887

Huile sur toile

Helsinki, Ateneum Art Museum, Finnish National Gallery

Collections Antell

© Finnish National Gallery / Hannu Pakarinen

La sua pittura offre una nuova visione, ora mescolata impressionismo e realismo. Critica e pubblico acclamarlo e lodare la sua ritrattistica. Nel 1886, il pittore sceglie di immortalare Louis Pasteur, grande gloria del tempo, che ha appena scoperto il vaccino contro la rabbia. Il ritratto, vera allegoria di La scienza in movimento, incontra clamoroso successo al Salon e gli permette di acquisire una grande reputazione. Allo stesso tempo, continua ad andare ogni estate a La Finlandia dove si esprime l’amore per i suoi paesaggi grandi composizioni sensibili. Edelfelt disegna il suo ispirazione nella vita contadina e nelle tradizioni della sua terra nativo per realizzare grandi dipinti che mostra poi in Salone.

A. Edelfelt, L’Heure de la rentrée des ouvriers, Finlande, 1885

Huile sur toile

Statens Museum for Kunst (SMK), the National Gallery of Denmark, Copenhague.

Photo/Jakob Skou-Hansen

La sua padronanza della luce crepuscolare, la tenerezza che ha verso i suoi sudditi lo rendono uno dei più ardenti portavoce del suo paese. Grande patriota, usa la sua notorietà nella lotta dell’indipendenza della Finlandia dall’influenza del onnipotente Russia. Attraverso il suo impegno politico ed estetica e la sua statura internazionale, si afferma come modello per le giovani generazioni di artisti finlandese, tra cui Akseli Gallen-Kallela, Helene Schjerfbeck e Magnus Enckell. Questa prima retrospettiva parigina dovrebbe segnare il ritorno in grazia in Francia di un maestro, pioniere della Arte finlandese, che è rimasta molto popolare in tutti i paesi Nordico.

Immagine di Copertina: A. Edelfelt, Enfants au bord de l’eau, 1884.