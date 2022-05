Permira vende Althea al consorzio F2i e DWS.

Althea, con oltre 3.000 dipendenti che gestiscono oltre 1,4 milioni di dispositivi medici, punta a rafforzare il suo legame con le strutture ospedaliere.

Permira, società globale di private equity, ha annunciato la cessione del gruppo Althea, leader europeo nella gestione integrata delle tecnologie per il settore della sanità, ad un consorzio formato da F2i, il maggiore gestore indipendente di fondi infrastrutturali in Italia e DWS Infrastrutture, tra i principali investitori a livello mondiale nel settore delle infrastrutture, attraverso la sua controllata Inframedica. Advisors dell’operazione sono Rothschild & Co, EY, Giliberti e Triscornia e Associati.

Con il passaggio a F2i e Dws, Althea punta ad ammodernare le infrastrutture biomediche, rafforzando il suo ruolo di partner delle strutture ospedaliere, dice un comunicato.

Althea, interfaccia con le strutture ospedaliere per le apparecchiature mediche

Althea serve oggi oltre 2.700 strutture sanitarie in 18 Paesi, con oltre 3.000 dipendenti che gestiscono oltre 1,4 milioni di dispositivi medici.

E’ stata fondata nel 2014 con l’aggregazione di Mesa in Svizzera e Asteral nel Regno Unito, a cui sono seguite le acquisizioni del gruppo IBSL e TBS in Italia, con l’obiettivo di creare un gruppo indipendente leader nei servizi alle apparecchiature mediche, consentendo agli ospedali di beneficiare di un servizio integrato, vendor neutral e di alta qualità ad un costo accessibile.

Althea ha inoltre riunito aziende del settore dei servizi medicali altamente qualificate in tutta Europa per costruire una piattaforma con competenze uniche e posizionamento differenziato al servizio di ospedali e cliniche, dice la nota.

“Sono convinto che F2i sia il partner perfetto per accompagnare il Gruppo nel prossimo capitolo della nostra crescita, che porterà Althea a rafforzare ulteriormente il suo ruolo di partner delle strutture ospedaliere attraverso investimenti volti all’ammodernamento delle infrastrutture biomediche al servizio del sistema ospedaliero nazionale” ha detto Alessandro Dogliani, Amministratore Delegato di Althea dopo aver ringraziato Permira “per il percorso di sviluppo degli ultimi anni”.

Attraverso gli investimenti dei Fondi Permira, la società ha visto 14 acquisizioni nel settore, compresa l’operazione di ‘takeprivate’ del gruppo quotato TBS (2017), l’integrazione di funzioni centrali a livello di gruppo, la trasformazione in una piattaforma, diventando il primo player europeo e un partner strategico per gli operatori sanitari.