Parco Archeologico di Pompei: riprendono le viste notturne 2022. Successo per il Parco patrimonio Unesco

Le visite notturne a prezzi modici come incentivo a visitare il Parco Archeologico durante tutto l’anno. Intesa anche con il Comune.

L’emozione è assicurata. Pompei che vive di notte con i visitatori che entrano al costo di 5 euro. Anche per quest’estate il Parco Archeologico ha programmato visite e passeggiate lungo le strade e gli slarghi dell’antica città. L’esperienza dello scorso anno è stata tra le più apprezzate in epoca post Covid. Le visite guidate notturne sono prenotabili fino alle 23, e durante il percorso c’è anche il sottofondo musicale del gruppo Invernomuto .

Pompei visite serali 2022: il programma fino al 26 agosto, tutti i venerdì sera (ad eccezione del 12 agosto) dalle ore 20 alle ore 23

In pratica sarà possibile girare secondo percorsi prestabiliti nelle strade della «città morta ». La visita oltre che dalle musiche ha il pregio di imbattersi anche in proiezioni artistiche. In comitiva ci si muoverà da Porta Marina e si arriverà all’area monumentale del Foro Civile. Qui, ben illuminati si affacciano i principali edifici pubblici del tempo. L’Agenzia Ticketone è incaricata della vendita dei biglietti, ma l’ingresso è consentito ad un massimo di 1500 persone distribuite su fasce orarie.

Pompei di notte, suggestione unica

Gli organizzatori hanno previsto anche l’ingresso all’Antiquarium, edificio con uno spazio museale dedicato all’ esposizione permanente di reperti che illustrano la storia di Pompei. Tra l’altro recentemente Il Parco Archeologico e l’area antistante sono stati scelti dal Ministero della Cultura con un progetto di alta riqualificazione. La novità musicale di Invernomuto (Simone Bertuzzi e Simone Trabucchi)renderà meno tenebroso il cammino e la permanenza nei decumani. In più si potrà ammirare una selezione di circa 90 foto che offrono un resoconto inaspettato di Pompei. Per il 24 e 25 settembre con le Giornate Europee del Patrimonio, sono in preparazione altri eventi speciali. È chiaro che tutte le attività progettate in accordo con il Ministero di Franceschini sono a basso impatto ambientale, sia per la salvaguardia del sito che per una fruizione responsabile. In questo quadro si é inserito il protocollo d’intesa firmato tra il Comune di Pompei e il Parco Archeologico “per l’educazione, lo sviluppo e la promozione delle attività culturali legate alla realizzazione di eventi, iniziative e manifestazioni”. L’accordo sottoscritto dal direttore generale del parco Gabriel Zuchtriegel e dal sindaco Carmine Lo Sapio, è indicativo di una collaborazione che unisce il successo della antica Pompei alla qualità urbana di una cittadina con 25 mila abitanti.