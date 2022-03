Palazzo Bonaparte riapre dal 5 marzo a Roma grazie a Generali e Arthemisia

Generali Italia e Arthemisia riaprono Palazzo Bonaparte e dal 5 marzo sarà scenario della mostra dedicata a Bill Viola

Il palazzo noto per il suo balconcino verde dove la madre di Napoleone Bonaparte, donna Maria Letizia Ramolino, amava osservare il via vai dalle feritoie della verandina tra Piazza Venezia e via del Corso.

Palazzo Bonaparte è un progetto condiviso e si ispira all’idea di “restituzione”. Oggi il Palazzo è diventato parte della storia della comunità. Ed è così che con la sua riapertura si pone al centro del cambiamento per ricominciare a creare valore.

Come ben sappiamo la pandemia ha costretto molte istituzioni pubbliche e private a chiudere e rivedere i progetti culturali e creativi, con perdita della capacità di generare quel valore economico fondamentale allo sviluppo e sopratutto l’innovazione. Con la sua riapertura Palazzo Bonaparte, restaurato nel 2019 da Generali e che grazie a Valore Cultura è stato riaperto alla comunità come luogo di arte e cultura, torna a offrire alla comunità occasioni artistiche e culturali.

Dal 5 marzo Palazzo Bonaparte ospiterà la mostra dedicata a Bill Viola, il più grande artista della videoarte dagli anni Settanta a oggi. La mostra Icons of Light, curata da Kira Perov e prodotta e organizzata da Arthemisia con la collaborazione del Bill Viola Studio, è stata concepita come un percorso immersivo nel quale il pubblico potrà accedere a spazi dall’atmosfera ovattata, un visionario spazio di culto dove il visitatore è invitato a stabilire una profonda connessione visiva e spirituale con l’opera d’arte.

Lucia Sciacca, Direttore Comunicazione e Social Responsibility di Generali Italia ha dichiarato: “A tre anni dall’inaugurazione del primo spazio Generali Valore Cultura, riapre Palazzo Bonaparte, un luogo ricco di storia che ci ha visti impegnati nel suo restauro, per metterlo a disposizione della comunità e per fargli ospitare le migliori occasioni artistiche. Con Bill Viola rendiamo concreta la nostra idea di accessibilità e di coinvolgimento di tutti i tipi di pubblico, specialmente quello più giovane, con laboratori didattici progettati per i più piccoli, percorsi dedicati alle famiglie e conferenze ideate per i ragazzi. Proteggiamo le emozioni è l’idea che sostiene l’agire del progetto Valore Cultura: un impegno nei confronti del futuro, delle nuove generazioni e delle loro passioni.”

Iole Siena, Presidente di Arthemisia: “Riaprire Palazzo Bonaparte dopo quasi due anni dall’inizio della pandemia non è solo la ripresa di un’attività culturale, ma è una rinascita. Non siamo ancora tornati alla normalità pre-Covid e, mentre presentiamo la nuova mostra, incombe in Europa il pericolo di una guerra. Non è importante tornare “come prima” ma rinascere e ricrearsi di nuovo, forti di tutte le esperienze. È con questo spirito che riapriamo le porte di Palazzo Bonaparte a Roma, con l’idea di un grande abbraccio nella bellezza dell’arte, rappresentata oggi dalle straordinarie opere di Bill Viola.”

Con Valore Cultura Generali ha sviluppato e consolidato relazioni con i grandi teatri lirici, con operatori culturali specializzati nelle grandi mostre e sviluppato progetti con artisti di rilievo. Sono queste partnership importanti che dal 2016 hanno permesso di coinvolgere 5 milioni di persone, 450 iniziative artistiche e culturali, 50.000 ragazzi e studenti in laboratori e progetti culturali, offrendo oltre 130.000 accessi gratuiti.

Immagine di copertina: Luisa Sciacca