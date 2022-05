Pagamenti contactless con lo smartwatch: tutto quello che c’è da sapere

L’era smart è al suo apice grazie a soluzioni digitali che semplificano la nostra vita in maniera intelligente come smartwatch, pagamenti nfc e contactless. Ecco come funziona

Le modalità con le quali si svolgono le azioni di tutti i giorni mutano in continuazione, di pari passo con la modernità e l’introduzione di nuove tecnologie che, potendo raggiungere una fetta di utenti sempre più vasta, entrano a far parte della quotidianità. Ormai non è nemmeno necessario uscire di casa con il portafogli: i pagamenti con smartwatch permettono di avere le stesse funzioni della carta fisica, senza però i rischi di clonazione e con la comodità di un dispositivo wearable.

Tecnologia nfc: cos’è?

La tecnologia nfc (near-field communication) consiste in una ricetrasmissione di dati a corto raggio e senza fili, consentendo una comunicazione in prossimità tra più dispositivi. Allo stesso modo dei pagamenti contactless con le carte fisiche, un chip installato all’interno dello smartwatch permette di pagare tramite pos ovunque e in qualsiasi momento.

Non tutti gli smartwatch sono dotati di questa funzione, per cui è bene controllare prima di acquistarne uno tra i tanti disponibili sul mercato.

Pagamenti con smartwatch: come funziona?

Una volta constatata l’installazione del chip all’interno del proprio smartwatch sarà sufficiente collegare il dispositivo al conto corrente o alla carta prescelta, utilizzando un’applicazione scaricabile dai principali app provider messi a disposizione dai sistemi operativi presenti sui nostri devices.

Le tre applicazioni più utilizzate per pagamenti contactless sono Google Pay, disponibile su qualsiasi dispositivo Android, Samsung Pay e Apple Pay, rispettivamente specifici per Samsung e Apple. Una volta configurato il proprio digital wallet in pochi semplici passi sarà possibile effettuare pagamenti con il semplice movimento del polso.

Ora la grande maggioranza degli esercenti sono in grado di accettare i pagamenti pos e ancora più specialmente contactless: è sufficiente l’abilitazione al sistema di Digital Payments, digitare l’importo desiderato sul terminale e concludere in pochi istanti la transazione con il cliente, senza contanti e alcun genere di contatto.

Oltre al naturale e costante declino del contante, le regolamentazioni recenti incentivano caldamente l’utilizzo del pos, che si sta diffondendo a macchia d’olio in ogni genere di attività, anche quelle in cui, sino a poco tempo fa, veniva scoraggiato dagli alti costi.

È quindi sempre di più nell’interesse di negozianti e liberi professionisti rendersi disponibili nell’offerta dei sistemi di pagamento, perché questo permette di venire incontro alle diverse esigenze dei clienti. In più in tanti già posseggono il pos, quindi accettare nuove alternative risulta semplice oltre che necessario.

Come detto all’inizio, le nostre abitudini cambiano con implemento di nuove tecnologie che ci rendono più facile la vita. Anche se al momento gli utilizzatori di questo genere di pagamento non sono ancora in molti, gli smartwatch sono un prodotto destinato a durare e migliorare sempre di più nel tempo.

Quando l’utilizzo di questi dispositivi sarà sufficientemente diffuso, sarà allo stesso modo più frequente l’utilizzo dei pagamenti digitali e smart.