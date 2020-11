Packaging sostenibile, Banca Ifis finanzia Ecopol

L’azienda toscana è specializzata nella produzione di soluzioni di packaging idrosolubili e biodegradabili: riceverà un finanziamento da 9 milioni di euro.

Banca Ifis comunica di aver finanziato per 9 milioni di euro il Gruppo Ecopol, specializzato nella produzione di soluzioni di packaging idrosolubili e biodegradabili per i settori della cura della casa e della persona, costruzioni e cosmesi. L’accordo raggiunto ha una duplice finalità: supportare Ecopol in un piano di shares buy-back e fornire ulteriori risorse finanziarie per continuare un percorso di crescita iniziato negli ultimi anni e che ha visto il Gruppo Ecopol passare da 6,3 milioni di euro di fatturato nel 2019 a 14 milioni di euro nel 2020 (con un tasso di crescita dei ricavi implicito di +120%).

Il management di Ecopol prevede dunque per il 2021 di sviluppare un giro d’affari superiore ai 20 milioni di euro, nonostante la crisi da Covid. “Sono certo che grazie a questa operazione il gruppo avrà l’opportunità di consolidare la sua posizione tra i leaders del mercato europeo e di potenziarne il posizionamento sul mercato estero”, ha commentato Mauro Carbone, Amministratore Delegato di Ecopol, che entro la fine del 2020 avrà anche un nuovo stabilimento, in provincia di Lucca.

“La finanza alternativa, soprattutto oggi in questa congiuntura, è un driver fondamentale per permettere alle aziende di crescere e investire nel futuro. Essere una Banca partner delle imprese significa supportarne i progetti, quindi conoscere, approfondire e infine comprenderne la visione”, ha aggiunto Cataldo Conte, responsabile Corporate & Investment Banking di Banca Ifis. Advisor dell’operazione per Ecopol S.p.a. sono stati Vitale&Co per la parte finanziaria e Studio Alpeggiani per quella legale.