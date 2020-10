Packaging sostenibile: Ambienta crea un nuovo gruppo

Il Fondo ha acquisito la società Mobert, che unirà ad Amutec per creare una nuova realtà nel settore dei macchinari per la produzione di sacchi bio-compostabili e riciclati

Ambienta, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, ha acquisito la società Mobert, attiva nel settore dei macchinari per la produzione di sacchi bio-compostabili e riciclati. La nuova controllata si unirà ad Amutec, già nel portafoglio di Ambienta, per dare vita un nuovo soggetto: In.Pack Machinery.

Il gruppo che nascerà dalla fusione avrà “un’offerta unica sul mercato in termini di ampiezza della gamma prodotti, storia e presenza geografica – si legge nella nota di Ambienta – un posizionamento da leader in diverse aree e segmenti di mercato e l’ambizione di diventare il fornitore di riferimento per i clienti più esigenti a livello globale”.

Francesco Lodrini, partner di Ambienta, sottolinea che “Mobert e Amutec condividono una forte tradizione imprenditoriale e un’offerta prodotto basata sull’eccellenza e sulla sostenibilità ambientale, che sta portando ottimi risultati anche nell’attuale contesto di mercato. Sono grato agli azionisti di Mobert per la fiducia verso Ambienta e in questo progetto. In.Pack Machinery è ben posizionata per potere capitalizzare sulle opportunità offerte da un mercato in continua evoluzione in cui l’impatto ambientale assumerà sempre più un ruolo chiave”.