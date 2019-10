Open Fiber porta la fibra a Seregno

Investimento da 5 milioni per collegare 15mila unità immobiliari

Open Fiber ha siglato un accordo con il comune di Seregno che prevede un investimento da 5 milioni di euro da parte della società guidata da Elisabetta Ripa per collegare 15mila unità immobiliari della città attraverso 120 km di rete in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa).

I lavori a Seregno sono già stati avviati e si concluderanno entro 18 mesi. La convenzione stabilisce le modalità di scavo e di ripristino per la posa della fibra ottica. Dove possibile, l’azienda utilizzerà cavidotti e infrastrutture sotterranee già esistenti

“Open Fiber porta la fibra fino a casa – dichiara il Regional Manager Lombardia Ovest di Open Fiber, Antonio Chiesa – con prestazioni non assimilabili alle altre tecnologie, ponendo così le basi per una vera smart city. Seregno è un altro tassello importante per la società in Lombardia, una regione dove stiamo proponendo un modello di sviluppo molto valido, grazie a un investimento di quasi 500 milioni di euro nelle aree a successo di mercato. In stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, cercheremo di limitare ogni tipo di disagio per i cittadini. Il nostro obiettivo è consegnare alla città una rete a prova di futuro, che possa abilitare ad esempio l’accesso ai servizi avanzati della pubblica amministrazione, lo smart working, lo streaming online in HD, e tante altre applicazioni”.