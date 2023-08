Open Fiber: conclusi i lavori per la rete ultraveloce in provincia di Enna

La nuova rete ultraveloce è disponibile nel comune di Villarosa in provincia di Enna. Saranno servite 2.608 unità immobiliari attraverso tecnologie FTTH (Fiber-to-the-home, fibra ottica fino agli edifici) e FWA (Fixed Wireless Access)

Open Fiber, la società che si occupa della realizzazione dell’infrastruttura in fibra FTTH controllata dalla Cassa depositi e prestiti (Cdp), prosegue il suo progetto di digitalizzazione del territorio. Completata la realizzazione delle nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga in Sicilia a Villarosa (Enna).

La nuova infrastruttura di rete, consentirà ai residenti, alle imprese e ai professionisti del paese di usufruire di connessioni Internet ad alta velocità.

2.608 unità immobiliari collegate alla fibra in Ftth

La rete ultraveloce a Villarosa servirà 2.608 unità immobiliari attraverso tecnologie FTTH (Fiber-to-the-home, fibra ottica fino agli edifici) e FWA (Fixed Wireless Access). Quest’ultima impiega la fibra ottica per collegare le stazioni radio base, raggiungendo unità immobiliari sparse in zone con bassa densità abitativa. Tra gli edifici coperti vi sono la scuola dell’infanzia, la scuola elementare “Silvio Pellico”, l’Istituto comprensivo “De Simone”, il Municipio, la caserma della Polizia Municipale, la sede distaccata della Biblioteca, il centro sociale, il Museo “Villa Lucrezia”, il cimitero, gli uffici regionali della Diga Villarosa in contrada Ferrara e il poliambulatorio.

Intervento parte del Piano Bul

L’implementazione della rete ultraveloce è un investimento strategico per la digitalizzazione del territorio, senza impatti finanziari per il Comune. L’opera fa parte dell’investimento strategico per la digitalizzazione del territorio. L’infrastruttura è stata finanziata attraverso fondi regionali e statali, nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL), gestito da Infratel Italia (società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy), con la supervisione della Regione Siciliana.

L’installazione della fibra è stata efficiente grazie a tecniche di scavo innovative e sostenibili che consentono a Open Fiber di riutilizzare infrastrutture preesistenti.

“Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, Villarosa si dota di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione” ha commentato Angelo Nicotra, field manager di Open Fiber.

La società ha già connesso oltre 14,5 milioni di unità immobiliari in Italia alla sua nuova rete a banda ultralarga e punta a coprire circa 25 milioni di unità immobiliari, pari al 94% dei comuni italiani.