Opa Generali su Cattolica: Warren Buffett aderisce

Il mitico Warren Buffett, soprannominato l’oracolo di Omaha per la sua abilità in finanza, ha consegnato il suo 6,9% di azioni Cattolica all’Opa lanciata da Generali -E’ un segnale che incoraggia la compagnia triestina nella corsa alla conquista della maggioranza assoluta delle azioni di Cattolica in vista della chiusura dell’Opa del 29 ottobre

Warren Buffett ha aderito all’Opa di Generali su Cattolica avviata lo scorso 4 ottobre, apportando la quota detenuta dalla controllata General Reinsurance. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’oracolo di Omaha dovrebbe detenere un pacchetto pari a circa il 6,9% di Cattolica, dopo che la sua quota del 9% si è diluita per effetto dell’aumento da 300 milioni di euro riservato a Generali. Pur avendo con la sua Berkshire la quota Cattolica in carico a oltre 7 euro, Buffett ha comunque venduto all’Offerta Generali, ritenendo dunque il prezzo adeguato, sottolinea Radiocor. Con l’adesione di Buffett, la partecipazione di Generali in Cattolica supera il 42% e si avvicina dunque alla soglia del 50% più un’azione che rappresenta la quota minima che il Leone potrebbe accettare per la buona riuscita dell’Offerta, nonché una soglia sufficiente a portare avanti la fusione e realizzare le sinergie attese dall’integrazione.

Fino al 21 ottobre era stato portato in adesione l’11,8% del capitale, vale a dire le azioni proprie derivanti dal recesso. Una quota che si somma a quella di Generali in Cattolica, pari al 23,67%. Aggiungendo anche l’adesione di Buffett si arriva dunque al 42%. A questo punto, bisogna dunque attendere quali saranno le decisioni della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, che ha in mano il 3,1% del capitale di Cattolica, e di Cariverona (circa l’1%). Per aderire all’ora c’è tempo fino al 29 ottobre.