Olivetti: il nuovo Ad è Quang Ngo Dinh

Il nuovo manager, che prende il posto di Roberto Tundo, è in Tim da due anni e in passato ha ricoperto incarichi in Vodafone, Wind e Alitalia

Olivetti ha un nuovo amministratore delegato. Lo annuncia Tim in una nota, precisando che il consiglio d’amministrazione della società controllata, riunito mercoledì sotto la presidenza di Giovanni Ronca, ha scelto come nuovo numero uno Quang Ngo Dinh, che era entrato nel gruppo Tim esattamente due anni fa. Nato a Roma nel 1978, il nuovo Ad di Olivetti ha lavorato nel settore delle telecomunicazioni per circa 15 anni, durante i quali ha ricoperto diversi incarichi in ambito sales e marketing, in Wind e successivamente in Vodafone. In Vodafone Italia, nel 2014 è stato nominato direttore marketing business e nel 2016 direttore marketing consumer. Nel 2018 ha assunto il ruolo di vicepresidente marketing e digital di Alitalia. In Tim, da settembre del 2019, ha assunto responsabilità sia di marketing che di vendita retail a diretto riporto del chief revenue officer. Quang Ngo Dinh prende il posto di Roberto Tundo, che lascerà il gruppo per ricoprire nuovi incarichi manageriali.