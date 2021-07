Olimpiadi, Federica Pellegrini nella storia: quinta finale

Alle Olimpiadi di Tokyo, Pellegrini si supera ed entra per la quinta volta nella finale dei 200 metri di nuoto in stile libero: un’impresa mai riuscita a nessuna nuotatrice e che la colloca nella storia

A quasi 33 anni, Federica Pellegrini ci regala ancora una volta una grande gioia: entra nella storia centrando la quinta finale consecutiva alle Olimpiadi nella sua specialità preferita – i 200 metri stile libero – dove in passato ha collezionato una medaglia d’oro (Pechino 2008) e una d’argento (Atene 2004), oltre ai record mondiali. Un’impresa mai riuscita finora a nessuna nuotatrice al mondo. E tra gli uomini, solo il mitico Michael Phelps nei 200 farfalla aveva raggiunto un traguardo del genere.

Dopo un’infelice prestazione iniziale in batteria, che le ha permesso di passare al turno successivo solo per il rotto della cuffia, Pellegrini ha ancora una volta tirato fuori gli artigli di fronte alle difficoltà e nella sua semifinale si è classificata terza con il tempo di 1’56″44, che la permesso di entrare in finale al settimo posto.

Nella notte di mercoledì, alle 3.41, gli occhi saranno tutti per lei: almeno per chi riuscirà a restare sveglio. Ma Fede lo merita, anche se resta con i piedi per terra e mette le mani avanti: “Arrivare al podio è un’impresa impossibile. Sono veramente felice: senza prenderci in giro, questo era l’obiettivo della mia Olimpiade, arrivata con un anno di ritardo, alla rincorsa: portare a casa questa finale. Che sarà l’ultima, ve lo dico già: il mio corpo mi sta chiedendo indietro i minuti spesi con gli interessi”.