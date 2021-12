Novartis compra società optogenetica per 1,5 miliardi

La casa farmaceutica svizzera continua i suoi acquisti nel settore farmaceutico – Stavolta tocca alla ditta britannica di terapia genica oculare al fine di accelerare la sperimentazione per il trattamento dell’atrofia geografica, una delle principali cause di cecità

Nuovo giro di acquisti nel campo della farmaceutica. Dopo Sanofi con Amunix Pharmaceuticals, Pfizer con Arena Pharmaceuticals, la società farmaceutica svizzera Novartis fa spese a Londa e compra l’azienda britannica di terapia genica oculare, Gyroscope Therapeutics, per un 1,5 miliardi di dollari. Un altro acquisto per il colosso svizzero che a fine novembre aveva annunciato una maxi-acquisizione pari 9,7 miliardi di dollari per l’americana The Medicine Company, produttrice di un importante farmaco contro il colesterolo.

Non ci sono terapie attualmente approvate che abbiano un impatto sulla progressione della malattia per gli 8 milioni di persone che soffrono di atrofia geografica, una forma avanzata di degenerazione maculare secca legata all’età e che porta alla perdita progressiva e irreversibile della vista. Si tratta di uno dei bisogni insoddisfatti più significativi nelle malattie della retina.





L’acquisizione aggiungerà, al portafoglio Novartis, una terapia genica sperimentale, una tantum, attualmente in fase 2 di sviluppo clinico per il trattamento delle persone affette da tale malattia. Le terapie geniche sono attualmente tra i farmaci più costosi al mondo e mirano a curare le malattie sostituendo la versione mancante o difettosa di un gene nelle cellule di un paziente con un gene intatto.

“Con la nostra ricerca pionieristica nelle terapie geniche oculari e la nostra esperienza acquisita nel portare Luxturna ai pazienti affetti da distrofia retinica ereditaria al di fuori degli Stati Uniti, Novartis ha una competenza consolidata nelle terapie geniche oculari che ci posizionerà bene per continuare a sviluppare questo promettente trattamento una tantum – ha detto Marie-France Tschudin, presidente di Novartis Pharmaceuticals -. Questa acquisizione è un ulteriore passo avanti nel nostro impegno a fornire innovazione in oftalmologia per trattare e prevenire la cecità in tutto il mondo”.

Novartis effettuerà un pagamento anticipato di 800 milioni di dollari e potenziali pagamenti aggiuntivi fino a 700 milioni di dollari. La chiusura della transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni normative. Fino a quel momento le due società continueranno ad operare come aziende separate e indipendenti.

Inoltre, Syncona – società madre della ditta inglese – riceverà anche royalty dalle future vendite della terapia genica di Gyroscope e proventi in contanti per 334 milioni di sterline (ossia 442,9 milioni di dollari) per la sua partecipazione. L’accordo, che Novartis prevede di finanziare con denaro liquido, arriva dopo che la casa farmaceutica svizzera ha raccolto 20,7 miliardi di dollari vendendo una quota di quasi un terzo dei voti in Roche lo scorso novembre.

Per il colosso svizzero si tratta della terza acquisizione nel settore dell’optogenetica in tre mesi: prima Arctos Medical, in seguito l’americana Vedere Bio.