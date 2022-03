Nomine Tim, Maria Enrica Danese nuova responsabile della Comunicazione Istituzionale

Entrata nel 1996 nel Gruppo Tim, Danese ha finora ricoperto incarichi manageriali in diversi ambiti, dal marketing alla regolamentazione. Prende il posto di Simone Cantagallo

Maria Enrica Danese è stata nominata a capo della Funzione Institutional Communications, Sustainability Projects & Sponsorship, con decorrenza immediata. Danese, che finora ricopriva l’incarico ad interim, prende definitivamente il posto di Simone Cantagallo uscito a dicembre – uno dei pezzi forti della squadra dell’ex Amministratore delegato, Luigi Gubitosi. La nuova guida a capo della Comunicazione Istituzionale opererà a diretto riporto di Pietro Labriola, l’attuale Ad e direttore generale della compagnia telefonica italiana.

Danese vanta una lunga esperienza nel Gruppo Tim. Entrata nel 1996 e dirigente dal 2001, ha ricoperto incarichi manageriali in diversi ambiti, dal marketing alla regolamentazione, dalla customer experience fino alla sostenibilità, acquisendo un’ottima conoscenza dell’azienda. Nel 2020, diventa responsabile della Funzione di “Sustainability projects and Institutional Digital Channels” del Gruppo, oltre che entrare a far parte del Consiglio di amministrazione di Tim Ventures.