Nomine: per Atr Leonardo sceglie Stefano Bortoli come Ad

La nomina alla guida della società degli aerei di trasporto regionale segue l’annuncio della scorsa settimana da parte di Airbus che ha nominato Christian Scherer come suo chief commercial officer

Atr, società attiva nel settore degli aerei di trasporto regionale partecipata da Airbus e Leonardo, ha nominato Stefano Bortoli, già presidente del consiglio di amministrazione di Atr e senior vice president strategy, marketing development e sales di Leonardo Aircraft Division, come nuovo amministratore delegato di Atr. La nomina diventerà operativa con effetto immediato con effetto immediato.

La decisione segue tra l’altro l’annuncio della scorsa settimana da parte di Airbus che ha nominato Christian Scherer come suo chief commercial officer.

Stefano Bortoli – informa una nota – ha una profonda conoscenza e comprensione dell’azienda, del settore aeronautico e del mercato regionale. Ha ricoperto varie posizioni dirigenziali e ha un background molto internazionale, fornendo il profilo e l’esperienza giusti per continuare gli sviluppi positivi di Atr

“Ringrazio Christian per i contributi cruciali che ha apportato ad ATR a livello commerciale e per preparare i motivi per il futuro di ATR come leader nell’aviazione regionale”, ha commentato Bortoli. “Sono onorato di unirmi al team appassionato e professionale di ATR e portare la mia esperienza per continuare a garantire la leadership di ATR nel mercato e posizionarlo per il futuro”.