Nomine: novità per Candy, Skyteam e Sorgente Sgr

Due donne all’apice del gruppo degli elettrodomestici e dell’alleanza tra compagnie aeree. Nuova governance per Sorgente con Tamburini e Petagna. Le foto e i profili

Nomine in arrivo per Candy, Sorgente Sgr e Skyteam. In Candy arriva Emanuela Bianchi, nuovo responsabile Marketing della divisione MDA Italia del gruppo degli elettrodomestici. Cambia poi la governance in Sorgente Sgr: Gualtiero Tamburini, economista industriale, diventa presidente e Carlo Petagna, che ha curato la costituzione e l’avvio operativo di Invimit Sgr, diventa consigliere delegato. L’alleanza aerea globale SkyTeam ha invece scelto come nuovo amministratore delegato, Kristin Colvile. La nomina è stata ufficializzata dal Cda nel quale siedono i presidenti e Ad delle 20 compagnie aeree associate, tra cui Alitalia.

Kristin Colvile – precisa il comunicato che ne presenta l’investitura – “vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore ed entra a far parte di SkyTeam dopo aver rivestito ruoli direttivi in numerosi dipartimenti di Delta Air Lines e Northwest Airlines, dove ha lavorato dal 1993. Di recente, è anche stata a capo di un processo di trasformazione pluriennale particolarmente riuscito relativo alle attività cargo di Delta”.

Emanuela Bianchi riferirà direttamente al Country Manager Italia di Candy Group, Alessio Villa e “andrà ad inserire le proprie competenze e la propria professionalità all’interno del team dedicato allo sviluppo delle strategie di marketing, con l’obiettivo di valorizzare le competenze e le peculiarità distintive all’interno del settore degli elettrodomestici del gruppo Candy, con particolare focus sui marchi Candy e Hoover”, sottolinea la nota della società.

In Sorgente Sgr invece l’ingresso al vertice di “un manager di lungo corso come Tamburini e una figura di grande esperienza nel settore del Real Estate come Petagna è legata alla diversificazione del business verso nuove tipologie immobiliari, ma anche in settori di sviluppo alternativi come le infrastrutture, le rsa, i progetti pubblico-privati, le energie rinnovabili” conclude la nota ufficiale.